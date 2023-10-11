日眾議員萩生田光一現身義大 自稱鄰家大叔：超愛高雄

日本自民黨眾議院議員、政務調查會會長萩生田光一，昨來台參加國慶，今日與多位日本議員和自民黨幹部前往高雄義守大學演講，他提到自己的故鄉八王子市與高雄是姐妹市，高雄還有全台唯一的安倍晉三銅像，連東京農業大學地第二高等學校的「翡翠騎士」也先在高雄表演、受熱烈款待，令他對高雄印象深刻。

荻生田光一在演講中說，高雄市與他的故鄉八王子市是17年的姐妹市，高雄紅毛港也有台灣首座安倍晉三的銅像，銅像神態、手勢非常相似，他與安倍共事多年，對方就像是他人生恩師，令他想起安倍曾說「台灣有事，就是日本有事」，如今中國軍事演習頻增，他強調維持台海和平的重要，不希望片面改變現狀。

對於國際情勢，荻生田光一表示，首相岸田文雄曾說「今日烏克蘭明日東亞」，他會努力維護台海穩定並期許自由開放繁榮的印度太平洋：另外，兩國發生重大災害時互助，疫情時也以疫苗、口罩支援，先前駐日代表謝長廷曾在臉書發表北海道干貝照片，東京華僑國慶會也發送日本干貝，安倍也曾手拿台灣鳳梨拍照，更顯示台日在農水產上的緊密合作交流。

荻生田光一提到，去年日本向世界提出「重點產業科技技術導入新創公司」政策，他代表日本出席「日本·臺灣新創高峰會」開幕式，臺日雙方在半導體、高階製造、生技醫藥安、綠色能源等領域上更加緊密，深化台日企業合作，像是臺灣半導體產業引領全球，在他力促之下台積電和日本合資成立JASM公司，鏈結臺日雙方半導體供應鏈強化經濟實際合作。

荻生田光一鼓勵年輕人要用創新想法解決問題，他出身自普通雙薪家庭，29歲擔任東京都議員，一路拚到國會議員，他說人生就像創業，偶有失敗但從未放棄，常期許自己心態像年輕人般持續挑戰，日本將去年定為新創事業元年，公開5年發展計畫，就是要支持年輕人站上國際舞台，希望台日的新創家們能多交流。

荻生田光一說此次來台參與國慶，看見東京大學的翡翠騎士表演受到台灣熱烈歡迎款待，台灣年輕人克服語言屏障，與他們成為朋友，希望義守大學的學生能與他的故鄉八王子市22間學校多互相交流，「特別喜歡到高雄，我是像是各位鄰家的叔叔」，期待台日未來更多友好交流。

此次演講參與人數超過150人，義守大學校長古源光表示，校方和日本交流頻繁，在日本臺灣交流協會支持之下，成為南部私校唯一設立日本研究中心的學校，也因此萩生田光一在此次出訪行程中，校園講座安排，義守大學成為南部唯一的學校，可見義大辦學實力深受肯定。 日本自民黨眾議院議員、政務調查會會長萩生田光一，昨(10)來台參加國慶，今日與多位日本議員和自民黨幹部前往高雄義守大學演講。記者宋原彰／攝 日本自民黨眾議院議員、政務調查會會長萩生田光一，昨(10)來台參加國慶，今日與多位日本議員和自民黨幹部前往高雄義守大學演講。記者宋原彰／攝

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