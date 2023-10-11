影／潛艦保密切結書 王定宇：該場機密會議僅馬文君拒簽

針對國民黨立委馬文君疑似洩漏潛艦國造機密一事，民進黨立法院黨團上午舉行記者會，針對馬文君稱有簽保密切結書一事，時任該場機密會議主席的民進黨立委王定宇表示，包括國民黨立委在內的全部委員，只有馬文君沒有簽。

王定宇表示，2019年3月28日，立法院外交及國防委員會的機密會議上，海軍潛艦小組人員向他反映，指有一位委員沒有簽保密切結書，因此要求註明是哪位委員拒簽，王定宇指出，當時國民黨同為國防委員會委員的呂玉玲、江啟臣都有簽名，對於馬文君的行為感到不可思議。 民進黨立法院黨團上午舉行記者會，批評馬文君在潛艦洩密疑雲上不斷說謊。左起為副書記長洪申翰、立委王定宇、幹事長劉世芳、書記長莊瑞雄。記者曾原信／攝影

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