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影／潛艦保密切結書 王定宇：該場機密會議僅馬文君拒簽

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
民進黨立委王定宇（圖）表示，當時其他出席會議國民黨立委都有簽保密協定，就只有馬文君沒有簽署。記者曾原信／攝影
民進黨立委王定宇（圖）表示，當時其他出席會議國民黨立委都有簽保密協定，就只有馬文君沒有簽署。記者曾原信／攝影

針對國民黨立委馬文君疑似洩漏潛艦國造機密一事，民進黨立法院黨團上午舉行記者會，針對馬文君稱有簽保密切結書一事，時任該場機密會議主席的民進黨立委王定宇表示，包括國民黨立委在內的全部委員，只有馬文君沒有簽。

王定宇表示，2019年3月28日，立法院外交及國防委員會的機密會議上，海軍潛艦小組人員向他反映，指有一位委員沒有簽保密切結書，因此要求註明是哪位委員拒簽，王定宇指出，當時國民黨同為國防委員會委員的呂玉玲、江啟臣都有簽名，對於馬文君的行為感到不可思議。

民進黨立法院黨團上午舉行記者會，批評馬文君在潛艦洩密疑雲上不斷說謊。左起為副書記長洪申翰、立委王定宇、幹事長劉世芳、書記長莊瑞雄。記者曾原信／攝影
民進黨立法院黨團上午舉行記者會，批評馬文君在潛艦洩密疑雲上不斷說謊。左起為副書記長洪申翰、立委王定宇、幹事長劉世芳、書記長莊瑞雄。記者曾原信／攝影

馬文君 王定宇 國民黨 潛艦

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