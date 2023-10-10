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蔡總統接見澳洲前總理莫里森 盼加強國防安全合作

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天接見澳洲前總理、眾議員莫里森（Scott Morrison）。圖／總統府提供
蔡英文總統今天接見澳洲前總理、眾議員莫里森（Scott Morrison）。圖／總統府提供

蔡英文總統今天接見澳洲前總理、眾議員莫里森（Scott Morrison），她表示，期待台灣和澳洲能夠在既有基礎上，持續擴大各項合作，為雙方開創更豐富的商機。台灣也會和澳洲及其他理念相近的民主國家，持續加強國防安全合作，共同維護區域的自由及繁榮。

蔡總統致詞時首先歡迎莫里森來到台灣，並感謝長期以來對台灣的重視和支持，首次訪台也選在國慶日的時候，親自送上祝福。

蔡總統指出，在2020年，莫里森擔任澳洲總理期間，「澳美部長級諮商會議」發表了聯合聲明，當中提及台海情勢。自此之後，澳洲和各國高層會議後的聲明，就經常重申台海穩定的重要性

蔡總統提到，上個月，她也在總統府和來自澳洲國會的議員見面。這些跨黨派的議員都認同澳洲和台灣共同的目標，就是守護穩定、永續和繁榮的印太地區。對於來自澳洲國會和政府的支持，她也要代表台灣人民，表達誠摯的感謝。

蔡總統表示，台灣和澳洲在經貿領域高度互補，去年的雙邊貿易額也創下歷史新高，在能源、礦產、農業及生物科技上，都有密切的合作。

蔡總統說，期待台灣和澳洲能夠在既有基礎上，持續擴大各項合作，為雙方開創更豐富的商機。台灣也會和澳洲以及其他理念相近的民主國家，持續加強國防安全合作，共同維護區域的自由及繁榮。最後，她請莫里森在澳洲國會扮演關鍵的力量，繼續支持台灣。

莫里森致詞時表示，目前世界各地面臨許多混亂與不確定，除了持續中的烏克蘭戰爭，近日在中東地區發生的恐怖攻擊也令人心碎。但台灣面對各種不確定、挑戰及威脅並不陌生。他要恭喜蔡總統多年來的強健領導，展現一貫的堅定立場，捍衛台灣人民的和平與自由，也祝福國慶快樂。

莫里森指出，蔡總統所提的台澳夥伴關係非常重要，無論是民間交流、經濟、社會及文化等各層面都是如此。最重要的是，雙方的夥伴關係是奠基於對民主與自由的尊重。澳洲及其人民將永遠是台灣人民的好朋友，支持台灣人民追求和平與自由，也支持確保台灣與此區域的韌性及威懾力量，讓台灣人的和平與自由不受任何武力或侵略的威脅。

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