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圖輯／國慶典禮美、日樂隊演出 楊勇緯等國手接受歡呼
112年國慶大會今天在總統府前舉行，今年邀請被稱為「翡翠騎士」的東京農業大學第二高等學校吹奏樂部，與加州大學洛杉磯分校棕熊行進樂隊來台演出，並邀請世大運、U18青棒錦標賽、國際技能競賽、亞運國手一同出席接受全民歡呼，蔡英文總統與副總統賴清德豎起大拇指向為國爭光的國手們致意。
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