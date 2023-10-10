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圖輯／國慶典禮美、日樂隊演出 楊勇緯等國手接受歡呼

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
112年國慶大會今天在總統府前舉行，雷虎小組在典禮尾聲飛越總統府上方。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，雷虎小組在典禮尾聲飛越總統府上方。記者余承翰／攝影

112年國慶大會今天在總統府前舉行，今年邀請被稱為「翡翠騎士」的東京農業大學第二高等學校吹奏樂部，與加州大學洛杉磯分校棕熊行進樂隊來台演出，並邀請世大運、U18青棒錦標賽、國際技能競賽、亞運國手一同出席接受全民歡呼，蔡英文總統與副總統賴清德豎起大拇指向為國爭光的國手們致意。

112年國慶大會今天在總統府前舉行，邀請被稱為「翡翠騎士」的東京農業大學第二高等學校吹奏樂部來台演出。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，邀請被稱為「翡翠騎士」的東京農業大學第二高等學校吹奏樂部來台演出。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，邀請加州大學洛杉磯分校棕熊行進樂隊來台演出。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，邀請加州大學洛杉磯分校棕熊行進樂隊來台演出。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，蔡英文總統（左）與副總統賴清德（右）一同揮手歡迎出席嘉賓。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，蔡英文總統（左）與副總統賴清德（右）一同揮手歡迎出席嘉賓。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，勇鷹高級教練機以空中分列式飛過總統府前。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，勇鷹高級教練機以空中分列式飛過總統府前。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，蔡英文總統（左）與副總統賴清德（右）一同向為國爭光的國手們致意。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，蔡英文總統（左）與副總統賴清德（右）一同向為國爭光的國手們致意。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，邀請加州大學洛杉磯分校棕熊行進樂隊來台演出。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，邀請加州大學洛杉磯分校棕熊行進樂隊來台演出。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，親民黨前主席宋楚瑜（中）出席典禮。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，親民黨前主席宋楚瑜（中）出席典禮。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，世大運、U18青棒錦標賽、國際技能競賽、亞運國手一同出席接受歡呼。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，世大運、U18青棒錦標賽、國際技能競賽、亞運國手一同出席接受歡呼。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，國防部聯合樂隊暨三軍儀隊演出。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，國防部聯合樂隊暨三軍儀隊演出。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，旋翼機掉掛國旗進場。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，旋翼機掉掛國旗進場。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，邀請U18棒球代表隊與多位國手一同出席接受歡呼。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，邀請U18棒球代表隊與多位國手一同出席接受歡呼。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，國防部聯合樂隊暨三軍儀隊演出。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，國防部聯合樂隊暨三軍儀隊演出。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，陸軍特戰指揮部演出。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，陸軍特戰指揮部演出。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，國體大跆拳道品勢演出。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，國體大跆拳道品勢演出。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，邀請加州大學洛杉磯分校棕熊行進樂隊來台演出。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，邀請加州大學洛杉磯分校棕熊行進樂隊來台演出。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，邀請被稱為「翡翠騎士」的東京農業大學第二高等學校吹奏樂部來台演出。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，邀請被稱為「翡翠騎士」的東京農業大學第二高等學校吹奏樂部來台演出。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，杭州亞運奪得3對3男子籃球金牌的國手出席接受歡呼。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，杭州亞運奪得3對3男子籃球金牌的國手出席接受歡呼。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，蔡英文總統（左）與副總統賴清德（右）一同揮手歡迎出席嘉賓。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，蔡英文總統（左）與副總統賴清德（右）一同揮手歡迎出席嘉賓。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，蔡英文總統（左）與副總統賴清德（右）一同向為國爭光的國手們致意。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，蔡英文總統（左）與副總統賴清德（右）一同向為國爭光的國手們致意。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，杭州亞運奪得男子200公尺蝶式銀牌的王冠閎（中）等國手出席接受歡呼。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，杭州亞運奪得男子200公尺蝶式銀牌的王冠閎（中）等國手出席接受歡呼。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，蔡英文總統（左）與副總統賴清德（右）一同向為國爭光的國手們致意。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，蔡英文總統（左）與副總統賴清德（右）一同向為國爭光的國手們致意。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，中華職棒球星與馬公高中合唱團領唱國歌。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，中華職棒球星與馬公高中合唱團領唱國歌。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，蔡英文總統發表任內最後一次國慶演說。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，蔡英文總統發表任內最後一次國慶演說。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，邀請加州大學洛杉磯分校棕熊行進樂隊來台演出。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，邀請加州大學洛杉磯分校棕熊行進樂隊來台演出。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，國體大滑輪選手舉著國旗慶祝國慶。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，國體大滑輪選手舉著國旗慶祝國慶。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，杭州亞運奪得女子拳擊金牌林郁婷（中）等國手出席接受歡呼。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，杭州亞運奪得女子拳擊金牌林郁婷（中）等國手出席接受歡呼。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，蔡英文總統發表任內最後一次國慶演說。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，蔡英文總統發表任內最後一次國慶演說。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，國立傳統藝術中心演出。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，國立傳統藝術中心演出。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，杭州亞運奪得柔道金牌的楊勇緯（中）等國手出席接受歡呼。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，杭州亞運奪得柔道金牌的楊勇緯（中）等國手出席接受歡呼。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，蔡英文總統發表任內最後一次國慶演說。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，蔡英文總統發表任內最後一次國慶演說。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，邀請被稱為「翡翠騎士」的東京農業大學第二高等學校吹奏樂部來台演出。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，邀請被稱為「翡翠騎士」的東京農業大學第二高等學校吹奏樂部來台演出。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，杭州亞運奪得女子拳擊金牌林郁婷（中）等國手出席接受歡呼。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，杭州亞運奪得女子拳擊金牌林郁婷（中）等國手出席接受歡呼。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，日華議員懇談會與立法院台日交流聯誼會一同遊行。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，日華議員懇談會與立法院台日交流聯誼會一同遊行。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，邀請被稱為「翡翠騎士」的東京農業大學第二高等學校吹奏樂部來台演出。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，邀請被稱為「翡翠騎士」的東京農業大學第二高等學校吹奏樂部來台演出。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，邀請被稱為「翡翠騎士」的東京農業大學第二高等學校吹奏樂部來台演出。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，邀請被稱為「翡翠騎士」的東京農業大學第二高等學校吹奏樂部來台演出。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，蔡英文總統（左）與副總統賴清德（右）一同揮手歡迎出席嘉賓。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，蔡英文總統（左）與副總統賴清德（右）一同揮手歡迎出席嘉賓。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，邀請加州大學洛杉磯分校棕熊行進樂隊來台演出。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，邀請加州大學洛杉磯分校棕熊行進樂隊來台演出。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，蔡英文總統發表任內最後一次國慶演說。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，蔡英文總統發表任內最後一次國慶演說。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，蔡英文總統（左）與副總統賴清德（右）一同向為國爭光的國手們致意。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，蔡英文總統（左）與副總統賴清德（右）一同向為國爭光的國手們致意。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，蔡英文總統（左）與副總統賴清德（右）一同揮手歡迎出席嘉賓。記者余承翰／攝影
112年國慶大會今天在總統府前舉行，蔡英文總統（左）與副總統賴清德（右）一同揮手歡迎出席嘉賓。記者余承翰／攝影

蔡英文 國慶 世大運 翡翠騎士 賴清德

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