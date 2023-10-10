今天是中華民國一一二年國慶。國慶籌備委員會邀請日本、美國樂儀隊來台與台灣學生交流，昨天在兩廳院前廣場舉行學生樂儀旗隊交流。有「翡翠騎士」之稱的日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部表演，有建國中學樂旗聯隊。 日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部表演。記者黃義書／攝影

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