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蔡英文總統明國慶講話「政府信守承諾、維持現狀」

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蔡英文總統明國慶講話「政府信守承諾、維持現狀」

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。圖／總統府提供
蔡英文總統。圖／總統府提供

明天是中華民國112年國慶，蔡英文總統將以「自信沉穩、國家前進，讓世界因台灣而更好」為主題，發表國慶講話。據了解，內容分為四個部分，除了回顧蔡總統執政七年多政績，也將提到國防自主因潛艦國造跨出一大步；在兩岸方面，蔡總統將重申堅守「四個堅持」，也提到政府始終信守承諾、維持現狀。

據透露，第一部分，蔡總統將提到，今年國慶是在經歷三年疫情後，終於卸下口罩，齊聚共度國家的慶典。除了向僑胞及國際友人致謝外，也將談及中華民國台灣屹立不搖的精神。

蔡總統將指出，潛艦國造在歷經30年，橫跨不同政黨的總統，從無到有，終於實現，第一艘原型艦在上個月下水，也預計在2025年正式服役。台灣的國防自主至此再跨出一大步，並再次展現，守護中華民國台灣的決心。此外，蔡總統也強調，「我們面對挑戰必須繼續向前，不前進就會倒退；不奮進努力，就無法掌握自己的未來和命運。」

第二部分，蔡總統將感謝台灣人民，在艱難挑戰中落實改革。蔡總統將說明，在執政七年多來，儘管面臨國際區域局勢快速變遷的挑戰，但她從未忘記對改革的承諾，也深知改革所帶來的衝突和陣痛，但感謝國人的團結及包容以對，讓各項改革逐步落實。

蔡總統將提到，例如通過婚姻平權法案，讓台灣成為人人都可以幸福成家的國度；而為了讓年金財務能夠永續，感謝軍公教夥伴諒解以推動年金改革；也感謝勞工朋友的體諒，政府努力照顧勞工朋友，撥補勞保基金，連續八年調漲基本工資，及提出「最低工資法」草案。

蔡總統也將提到，在推動社宅及能源轉型方面，八年20萬戶社會住宅（包含發包興建加上包租代管）的目標，將在2024年底達標，並持續努力逐步落實「居住正義」。蔡總統並將說明，近年已大幅提高能源供應，也全力推動能源轉型，終於在去年讓綠電的總發電量，首度超越核電，並持續往「2050淨零轉型」的目標邁進。

第三部分，蔡總統將提到七年厚實國力，「台灣已是世界的台灣」。蔡總統將說明，除了逐漸落實各項改革，政府傾全力厚實國力、確保國家安全、穩定兩岸情勢。也推動如「六大核心戰略產業」、投入基礎建設等帶動國內產業轉型升級。因此，近幾年台灣的GDP規模已大幅成長，且在近年全球經濟停滯及通膨局勢下，台灣的平均經濟成長率，仍可維持高於全球平均值、站穩四小龍之首，以及維持相對穩定的物價；政府並保持財政穩健，協助人民生活減壓。台灣不僅是驅動全球供應鏈重組的關鍵力量，「中華民國的國力變得更強了。」

此外，蔡總統也將揭示，台灣因此翻轉了過度依賴單一市場的狀況，從對美國的出口金額翻倍成長、對新南向國家的出口亦創史上新高、強化與歐洲鏈結等，讓台灣成為全球供應鏈重組中的關鍵角色。

第四部分，蔡總統將提到，「讓世界因台灣而更好」。蔡總統將強調，台灣不僅證明，無論在地緣戰略、全球民主發展，或國際供應鏈體系，都是最可靠、最有效率、最安全的合作夥伴外，也得到了國際團結堅實的支持力量。

蔡總統也將強調，政府自2016年以來，始終信守承諾、維持現狀；堅守「四個堅持」，不挑釁、不冒進、在壓力下也不屈服，與全球民主國家深化合作，共同維護區域和平穩定，台灣仍將與國際社會持續建構「善的循環」。

蔡總統將表示，她曾經許諾，要留下一個更好的國家；她並強調，民主國家的施政，都要讓更多人民滿意，是政府永無止盡的目標。在2021年、2022年的國慶典禮上，總統更陸續表達，要讓台灣成為世界的台灣，進而給世界一個更好的台灣。

蔡總統將表示，經過七年多的努力，感謝台灣人民的團結打拚，如今的台灣已經是世界的台灣，台灣的民主和經濟也給世界更好的台灣。在她任內最後一次的國慶典禮上，她期許，在全體國人累積的基礎上，國家自信沉穩前進，讓世界因為台灣而更好。

中華民國台灣 國慶

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