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澳洲前總理莫里森來台參加國慶 蔡英文總統明接見

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。本報資料照
蔡英文總統。本報資料照

澳洲前總理、眾議員莫里森（The Hon. Scott Morrison MP）將來台出席國慶慶典活動及「玉山論壇」等訪問行程。總統府發言人林聿禪今天表示，總統府誠摯歡迎堅定支持台灣的國際友人來訪，蔡英文總統將於明天下午於總統府內接見莫里森。

林聿禪說，莫里森曾於2018年至2022年擔任澳洲總理，此行為首度訪問台灣，這也是繼9月底「澳洲國會跨黨派參眾議員訪問團」來訪後，短時間內再度有澳洲民主夥伴來台訪問。

林聿禪表示，總統府誠摯感謝莫里森以實際行動來訪支持台灣，也盼透過此次「玉山論壇」，和來自多個國家、數百名專家學者、國際領袖的對話交流與經驗分享，為印太區域的經貿發展和多元創新，開拓更多可能性。

林聿禪表示，台灣與澳洲同為太平洋區域的國際合作夥伴，彼此共享民主、自由的普世價值，期待透過這次交流，讓台澳經貿往來更為頻繁、且更加深化，為雙方開創更多合作契機。

澳洲 總統府發言人 莫里森 蔡英文

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