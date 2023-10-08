友邦聖文森及格瑞那丁總督訪台 將參加國慶大典

我國加勒比海友邦聖文森及格瑞那丁總督朵根（H.E. Dame Susan D. Dougan, GCMG, OBE）應我國政府邀請，昨天抵達台灣，展開為期五天訪問行程，將參加國慶大典。總統府發言人林聿禪表示，蔡英文總統代表我國政府及人民，表達誠摯歡迎之意。

林聿禪指出，今年為台灣與聖文森及格瑞那丁建交第42年，兩國長年在婦女賦權、農業發展、教育及資通訊等領域，都有密切合作。聖國政府長期在國際場域堅定支持台灣有意義參與聯合國、世界衛生組織、國際刑警組織及國際民航組織。

林聿禪表示，朵根及總理龔薩福（Ralph Gonsalves）在國際為台灣發聲，透過簽署合作協定等具體作為，深化台聖兩國邦誼；今年兩國新簽署兩項農業合作協議，讓台聖邦誼更加緊密。

林聿禪說，這是朵根第二度訪問台灣，也是首度以總督身分來訪；訪問期間將出席雙十國慶典禮，進一步拓展兩國在各領域的合作關係，共同為全球民主發展貢獻正向力量。

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