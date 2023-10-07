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班班有冷氣列前瞻成果 嘉市議員批國發會灌水

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
國發會公布前瞻基礎建設計畫施政亮點資訊網，藍營嘉市議員鄭光宏發現市府率先國內建置國中小學校班班有冷氣，自編預算2億多元議會通過，以及市轄阿里山林鐵及文資處執行的阿里山鐵路改善37億多元，統統算計嘉市前瞻效益，批「灌水、大內宣。」記者魯永明／翻攝
國發會公布前瞻基礎建設計畫施政亮點資訊網，藍營嘉市議員鄭光宏發現市府率先國內建置國中小學校班班有冷氣，自編預算2億多元議會通過，以及市轄阿里山林鐵及文資處執行的阿里山鐵路改善37億多元，統統算計嘉市前瞻效益，批「灌水、大內宣。」記者魯永明／翻攝

國發會公布前瞻基礎建設計畫施政亮點資訊網，藍營嘉義市立委參選人張秀華議員之前批嘉市前瞻經費殿後，網站公布，藍營議員鄭光宏發現市府率先全台建置國中小學校班班有冷氣，自編預算2億多元議會通過，以及市轄阿里山林鐵文資處阿里山鐵路改善37億多元，都算計嘉市前瞻效益，批「灌水、大內宣、美化數字！」

鄭光宏說，前瞻計畫目的在縮短城鄉差距，均衡帶動區域發展，與市民密切相關、切身利益鐵路高架化，市府配合款近50億元，中央未全額負擔，另高鐵太保站往返嘉義車站輕軌，以及總圖書館興建，都未列入前瞻補助，讓人失望。

國發會網站列出「嘉市公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫班班有冷氣」，指稱完成高中以下學校電力系統改善28校、裝設1004台冷氣，建置能源管理系統計451 間教室，維護校園安全、提供適溫學習環境，營造節能、永續環保與美感校園，另自去年起將公立國中小學冷氣電費及維護費，納入行政院一般性補助，持續提供師生安全舒適學習環境；前瞻經費：1.33億元，主管機關教育部。

鄭光宏指出，班班有冷氣是勇媽市長競選政見，上任後立即要求教育處全面規畫，議會2019年4月通過2億6百多萬預算，讓國中小每間教室安裝2台冷氣及1台新風換氣系統，改善電力系統，嘉市率先全台實施卻被列前瞻效益。

另因應阿里山鐵路全線修復通車、軌道大多在嘉縣，嘉市軌道不多只有北門車站，也算計嘉市效益；還有銜接東區民雄鄉鐵路高架化工程，施工地點在民雄，也算計嘉市前瞻效益？鄭光宏批國發會建置網站灌水、大內宣。

班班有冷氣 阿里山 大內宣

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