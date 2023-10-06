立委爆桃園埔心牧場開發案涉圖利 鄭文燦辦公室澄清無特權

民眾黨立委陳琬惠質疑桃園埔心牧場開發案，在鄭文燦任桃園市長時期，涉嫌圖利三立購買此土地。行政院副院長鄭文燦辦公室今表示，該案在鄭執政時期，依照規定送中央部會及地方主管機關審查，有關環境影響評估、交通影響評估、水土保持、都市計畫、市地重劃之審查基準均依法要求並以促進地方文化觀光發展為考量，一切依法辦理，沒有任何特權。目前市地重劃也尚在程序中，尚未完成。

針對桃園市政府在內政部都委會擔任陳情人之質疑，鄭辦表示，在都市計畫通盤檢討內政部審議期間，地方政府有新增提案，列為陳情人是內政部都委會的慣例，其他縣市政府也相同，會議紀錄都上網公開可供查閱。

鄭辦表示，在審議過程中，由於地方政府並非內政部都委會成員，地方政府如有新增意見，依慣例會以陳情案的方式，表達地方政府立場，所以在會議紀錄上列為「陳情人」，各縣市政府都是用相同的方式辦理，此案也相同。

鄭辦舉例，同場會議中（內政部都委會第945次會議），尚有審查新北市提案，新北市政府也同樣被列為「陳情人」。會議紀錄都有上網公開，審議內容都是公開透明。

至於剛核定市地重劃，被質疑三立隔天就能夠辦開工。鄭辦回應，水保計畫開工無需市地重劃核定，兩者沒有直接關聯，連結兩者是張冠李戴。

鄭辦表示，三立埔心牧場於111年12月辦理的開工典禮，是在原範圍內進行水土保持計畫工程開工，與三立申請的市地重劃案是兩件不同的申請案，水保計畫開工與市地重劃沒有直接關聯，無需先核定市地重劃也可以進行水保計畫。因此，即使水保開工，市地重劃也仍在程序中尚未完成。

鄭辦表示，市地重劃案必須依照「平均地權條例」及「市地重劃辦法」循程序辦理，需經土地所有權人同意，並經過各單位審查，桃園市政府並無偏頗，也不可能有「先射箭，再畫靶」的情況。

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