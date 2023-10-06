快訊

與富商約泡湯…曾格爾挨告侵害配偶權 判決結果出爐

亞運棒球／韓媒推測林昱珉金牌戰先發 期待中止對戰3連敗

國慶大典主持人顏值超高！身分揭曉原來是他們

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好油案被扯「網軍頭子」 桃園觀旅局長跨海喊冤：檢調快查

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市觀旅局長周柏吟強調民進黨的指控是抹黑栽贓，呼籲檢調盡快查明，還無辜的人清白。記者陳俊智／翻攝
桃園市觀旅局長周柏吟強調民進黨的指控是抹黑栽贓，呼籲檢調盡快查明，還無辜的人清白。記者陳俊智／翻攝

臉書粉絲專業「Lin bay好油」自導自演恐嚇案持續延燒，民進黨今天開記者會，指事件背後有人刻意操作，更將矛頭指向前雲林縣長張榮味女婿、桃園市觀旅局長周柏吟，指周伯吟與自導自演案的許哲賓關係匪淺，是真正的網軍頭子；周柏吟表示，綠營的指控是抹黑栽贓，希望檢調單位加快辦案腳步，早日還無辜的人清白。

民進黨今天上午開記者會，指周柏吟過去經營的傳媒公司是藍營抹黑造謠的「ˋ翁央廚房」，立委參選人曾柏瑜更指周柏吟與許哲賓關係匪淺，周不但從國民黨中央招攬許一路培養網路空戰能力，甚至成立傳媒公司專為藍營縣市長打選戰，現在一個是張善政的觀旅局長，一個到國民黨政策會，聯合操控網路霸凌

曾柏瑜更說，許哲賓和雲林張家拖不了關係，甚至周柏吟疑似怕東窗事發，今年一月離開自創的傳媒公司，「原來網軍頭子部是曾銘宗，而是張榮味女婿周柏吟」，呼籲國民黨主席與雲林張家說清楚、講明白。

周柏吟目前人在日北出差，對於綠營指控，他強調這是「栽贓抹黑」，深表遺憾。他說，這段時間以來，全民都沒有辦法接受用造假的方式引導輿論或製造自己想要的結果，這也是民進黨朋友最近幾天一直在指控和抨擊的事情，如果是這樣子，那為什麼今天還要用這種方式栽贓抹黑無辜的人，導致事情有它們想要的結果。

周柏吟也說，現在檢調已掌握所有資料跟內容，希望檢調盡快查明真相，還我們這些無辜的人一個清白。

Linbay好油 民進黨 張榮味 網路霸凌 恐嚇

延伸閱讀

好油背後有網軍？民進黨控：網軍中央廚房在國民黨內

影／民進黨立委參選人曾柏瑜上午按鈴提告 傍晚立刻收恐嚇信

侯昨訪張榮味 郭今宣布參選 親張人士：逼戰求和 整合主流民意

影／「下架民進黨」張榮味表態挺侯？ 朱立倫：他會成為團結的助力

相關新聞

「Lin bay 好油」自導自演案 民進黨桃園市黨部開除林裕紘黨籍

臉書粉絲團「Lin bay 好油」負責人林裕紘自導自演恐嚇案，事件曝光後，他秀出民進黨證向社會大眾道歉，引發社會輿論；...

增購非高端疫苗被質疑浪費公帑 北市府嗆薛瑞元：坐領公帑無視民意

台北市長蔣萬安針對市民對高端疫苗有疑慮，將增購非高端疫苗，但衛福部長薛瑞元質疑如果還要增購疫苗，是否有浪費公帑的可能性。...

專案進口雞蛋風波狂燒 監委出手了「3委員申請自動調查」

專案進口雞蛋風波不斷，監察院今天發布新聞稿表示，農業部為因應國內雞蛋產量不足，自今年3月起啟動雞蛋短期專案進口一案，監察...

侯友宜拋教育政策 民進黨：又要學生背黃河流經省分？

國民黨總統參選人侯友宜拋教育政策。民進黨發言人張志豪表示，請侯友宜不要市政無心，連提出國政都不用心，不僅抄襲民進黨總統參...

產地標示不實 新北開罰瑞騰公司48萬、移送檢方偵辦

瑞騰國際公司桃園工廠混合美加豬肉，但原產地資訊標示不清，新北市衛生局表示，業者雖自稱作業疏忽，沒有即時更正產地，但已嚴重...

潛艦爭議賴清德也表態 綠營人士憂案件後續效應難料

因前參謀總長、現總統府特聘潛艦國造專案小組召集人黃曙光一句「有立委一直在搞」，引發前海軍顧問郭璽點名國民黨立委馬文君洩密、賣國、互告情節。立場親綠的政論節目近期頻繁邀請郭璽上節目，結果郭璽火力亂射，連另一名出身海軍的前參謀總長李喜明等人也被扯進此案，株連甚廣。 隨著此案擴大，民進黨主席兼總統參選人賴清德最近也釋出一段影片，是2005年他擔任立委時在程序委員會為了潛艦軍購預算編列案又被擋，與國民黨立委費鴻泰對罵甚至連爆粗口，引發熱議。藍營人士質疑賴清德也是在「蹭」潛艦國造案。有綠營人士憂心此案後續影響，恐未必對民進黨選情有利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。