好油案被扯「網軍頭子」 桃園觀旅局長跨海喊冤：檢調快查

臉書粉絲專業「Lin bay好油」自導自演恐嚇案持續延燒，民進黨今天開記者會，指事件背後有人刻意操作，更將矛頭指向前雲林縣長張榮味女婿、桃園市觀旅局長周柏吟，指周伯吟與自導自演案的許哲賓關係匪淺，是真正的網軍頭子；周柏吟表示，綠營的指控是抹黑栽贓，希望檢調單位加快辦案腳步，早日還無辜的人清白。

民進黨今天上午開記者會，指周柏吟過去經營的傳媒公司是藍營抹黑造謠的「ˋ翁央廚房」，立委參選人曾柏瑜更指周柏吟與許哲賓關係匪淺，周不但從國民黨中央招攬許一路培養網路空戰能力，甚至成立傳媒公司專為藍營縣市長打選戰，現在一個是張善政的觀旅局長，一個到國民黨政策會，聯合操控網路霸凌。

曾柏瑜更說，許哲賓和雲林張家拖不了關係，甚至周柏吟疑似怕東窗事發，今年一月離開自創的傳媒公司，「原來網軍頭子部是曾銘宗，而是張榮味女婿周柏吟」，呼籲國民黨主席與雲林張家說清楚、講明白。

周柏吟目前人在日北出差，對於綠營指控，他強調這是「栽贓抹黑」，深表遺憾。他說，這段時間以來，全民都沒有辦法接受用造假的方式引導輿論或製造自己想要的結果，這也是民進黨朋友最近幾天一直在指控和抨擊的事情，如果是這樣子，那為什麼今天還要用這種方式栽贓抹黑無辜的人，導致事情有它們想要的結果。

周柏吟也說，現在檢調已掌握所有資料跟內容，希望檢調盡快查明真相，還我們這些無辜的人一個清白。

商品推薦