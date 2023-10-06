前瞻網站花150萬 藍委批大內宣

國家發展委員會花費一五○萬建置的「前瞻基礎建設計畫施政亮點資訊網」昨上線，供民眾查詢家鄉的前瞻建設。昨出席行政院會的桃園市副市長蘇俊賓在會中呼籲，相關建設其實都是地方政府規畫、整合資源，不只是中央單一面向，且前瞻成效是要看達到多少效果？國民黨立院黨團總召曾銘宗批評，前瞻僅是大撒幣，建相關網站純為大內宣。國發會副主委高仙桂強調，這不是大內宣，是讓人民監督政府。

據了解，蘇俊賓在院會中表示，前瞻不只是單純的預算跟部會的角色，有很大的角色是地方政府，中央的支持之外，投入的規畫跟流程，還有地方政府的配合。。

曾銘宗批評，前瞻基礎建設計畫事前沒有妥善規畫，由各縣市、各部會拼湊出八千多億，當時立法院長蘇嘉全將一萬個案子包裹表決，通過過程相當粗糙，急就章沒有發生應有的效益，反而製造蚊子館，現在設網站純粹是大內宣。

新北市府表示，前瞻計畫的概念不是中央的施捨，為配合前瞻計畫，地方政府都有高額自籌款，新北市自籌款高達一四一六億元，遠高於高雄市八一○億元，加重財政負擔。

高仙桂昨表示，該網頁花費一五○萬元，能讓人民監督政府是否有發揮前瞻預算效益，從網站裡得知政府對自己的鄉鎮中投入多少建設。

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