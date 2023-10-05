陳建仁今舉行跨部會會議 核定通過災害防救基本計畫

行政院長陳建仁今天下午邀集跨部會會議，聽取行政院災害防救辦公室副主任王怡文進行「災害防救基本計畫」專案報告。會中提出「災害調適」、「數位轉型」及「強韌復原」3大方針及19項策略，作為國家未來5年災害防救基本方針與策略推動方向，並經過中央災害防救會報審議同意核定。

與會人員包括副院長鄭文燦、秘書長李孟諺、政務委員吳澤成、發言人林子倫、內政部長林右昌、環境部長薛富盛、勞動部長許銘春、經濟部長林全能、交通部次長祁文中、衛福部次長李麗芬、農業部次長陳添壽、國家科學及技術委員會次長陳宗權。

陳建仁感謝各災害防救業務主管部會次長及副主委層級邀集跨部會代表、專家學者、地方政府及民間團體代表，提出「災害調適」、「數位轉型」及「強韌復原」3大方針及19項策略，作為國家未來5年災害防救基本方針與策略推動方向，並經過中央災害防救會報審議，本案同意核定，後續請依行政程序函頒實施。

陳建仁請各部會依計畫內容重點策略整合地方政府，並協同民間團體與產業作跨域連結，藉由各種政策工具，如：法令增修、新增中長程計畫及修訂災害防救業務計畫等推動執行。為了跨域整合各項方針與策略，行政院災害防救辦公室已規劃「災害防救基本計畫統合推動專案小組」，後續請持續檢視各項策略推動情形，務必使各項災防政策如期、如質完成。

針對災害防救辦公室統合簡報「屏東火災未來精進策略規劃」的部分，陳建仁指出，化學物質（尤其易燃、易爆的危險化學物質）的管理相當複雜且專業，需要經濟部、內政部、勞動部及環境部等相關部會橫向勾稽、充分溝通。

對於屏東火災未來精進策略部分，陳建仁認為簡報中已清楚分析對未來工廠化學品安全管理優先推動的課題重點，包括：工廠管理輔導、消防安全、職安守護及化學雲優化、企業課責（自主防災）等5大面向精進措施，更是重中之重，要搭配行政的強力落實執行與法規增修等，務實解決問題。

陳院長特別強調企業課責的重要性，尤其促使企業肩負社會責任的ESG（Environment、Social and Governance）能強化以自助自救為核心價值的全民防救災，企業自主防救災除了要能提供救災資訊外，更要訂定災害緊急應變計畫，平日就要進行災害疏散避難的演練等，企業課責的推動，請經濟部及勞動部會同金管會等相關機關投入必要資源與政策誘因，讓企業響應、發揮全民防災的影響力。

陳建仁表示，針對工廠管理輔導及職安守護部分，雖然都已有相關管理法令與機制，但缺乏主導統籌與明確分工以及順暢的運作方法，請吳澤成政委邀集經濟部及勞動部等相關部會協助完成，並提出根本的問題解決與改善措施。至於化學雲精進部分，因為化學物品相當專業複雜，因此請環境部統籌，後續請張子敬政委邀請專家學者與相關部會，參考先進國家作法協助提出改善措施。

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