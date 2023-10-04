快訊

不斷更新／中颱小犬直撲南台灣！高雄、台南宣布明日停班課 各地颱風假資訊一覽

小犬颱風逼近！10縣市發布豪大雨特報 恐一路下到明天

名單出爐！民進黨不分區立委提名委員會 陳建仁、卓榮泰入列

盼明年成國會多數黨…立院黨團幹部授證 朱立倫：立法院是主戰場

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院第十屆第八會期黨團幹部佈達授證，由國民黨主席朱立倫（中）主持。記者邱德祥／攝影
立法院第十屆第八會期黨團幹部佈達授證，由國民黨主席朱立倫（中）主持。記者邱德祥／攝影

國民黨今下午舉行立法院第十屆第八會期黨團幹部佈達授證典禮，黨主席朱立倫表示，這個會期是戰鬥會期，立法院就是主戰場，民眾關心每一項隨時發生的重要議題，希望黨團以最及時、最大的戰鬥力量展現國民黨戰力，他相信明年1月13日後，國民黨立法院黨團一定能大幅增加成員，成為國會多數黨。

朱立倫表示，國民黨作為最大在野黨，一定要堅持與民眾、民意站在一起，民眾關心的每一項民生議題就國民黨最重要的議題，一定堅持立場、監督到底，不管政府政策、公務預算、民生議題等都是堅持努力目標。

朱立倫指出，執政黨會想盡一切辦法攻擊、打擊國民黨，但只要堅定目標，就會反映在民意調查當中，最近國民黨政黨支持度不斷上升，超越民進黨，代表大家努力的成果，他特別感謝每位黨團成員的努力以及黨團幹部的辛苦。

朱主席表示，這個會期是戰鬥會期，雖然各區域立委都在選舉，但立法院就是主戰場，民眾關心每一項隨時發生的重要議題，希望黨團以最及時、最大的戰鬥力量來展現國民黨戰力，他相信明年1月13日之後，國民黨立法院黨團一定能夠大幅增加成員，成為國會多數黨，希望大家一起努力、加油。

2024選舉 2024立委選舉 國民黨 立法院 朱立倫

延伸閱讀

迎接雙十…國民黨今晚辦國慶酒會 北北桃基市長將出席

影／再談藍白合 朱立倫：是必須的、也是民意之所向

朱立倫：藍白合從未預設立場 候選人之間一定很快見面

李妍慧力挺林智堅遭藍白圍剿 提告加重誹謗官司沒打贏

相關新聞

名單出爐！民進黨不分區立委提名委員會 陳建仁、卓榮泰入列

民進黨中常會今天通過「不分區提名委員會」名單，委員會將由黨主席賴清德召集，成員包括行政院長陳建仁、仲裁委員會委員廖福特、...

高嘉瑜秀賴清德拜票音檔 吳欣岱嗆情緒勒索本土派選民

民進黨立委高嘉瑜今天說，希望泛綠陣營進行整合式民調，共同推出最強的立委候選人，台灣基進台北市黨部主委吳欣岱表示，高嘉瑜是...

盼明年成國會多數黨…立院黨團幹部授證 朱立倫：立法院是主戰場

國民黨今下午舉行立法院第十屆第八會期黨團幹部佈達授證典禮，黨主席朱立倫表示，這個會期是戰鬥會期，立法院就是主戰場，民眾關...

高嘉瑜秀賴清德力挺音檔：「港湖分裂就是保送國民黨」

民進黨立委高嘉瑜力拚連任，台灣基進台北市黨部主委吳欣岱加入戰局，高嘉瑜今天公布民進黨總統參選人賴清德的語音檔，「如果分裂...

高屏二快黃明賢批對手選前刷存在感 鍾佳濱回勿淪政治口水

高屏東西向第二快速道路從2011年規畫至今12年，屏東縣第一選區國民黨籍立法委員參選人、縣議員黃明賢批，高屏二快延宕多年...

不斷更新／力拚2024立委大戰！各黨提名名單、選區範圍一次看

第11屆立法委員選舉於明年1月13日舉行，藍、綠兩大陣營力爭國會席次過半，黨內初選戰況皆相當激烈。此屆立委總席次共計113席，其中73席為區域立委，34席為全國不分區。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。