盼明年成國會多數黨…立院黨團幹部授證 朱立倫：立法院是主戰場
國民黨今下午舉行立法院第十屆第八會期黨團幹部佈達授證典禮，黨主席朱立倫表示，這個會期是戰鬥會期，立法院就是主戰場，民眾關心每一項隨時發生的重要議題，希望黨團以最及時、最大的戰鬥力量展現國民黨戰力，他相信明年1月13日後，國民黨立法院黨團一定能大幅增加成員，成為國會多數黨。
朱立倫表示，國民黨作為最大在野黨，一定要堅持與民眾、民意站在一起，民眾關心的每一項民生議題就國民黨最重要的議題，一定堅持立場、監督到底，不管政府政策、公務預算、民生議題等都是堅持努力目標。
朱立倫指出，執政黨會想盡一切辦法攻擊、打擊國民黨，但只要堅定目標，就會反映在民意調查當中，最近國民黨政黨支持度不斷上升，超越民進黨，代表大家努力的成果，他特別感謝每位黨團成員的努力以及黨團幹部的辛苦。
朱主席表示，這個會期是戰鬥會期，雖然各區域立委都在選舉，但立法院就是主戰場，民眾關心每一項隨時發生的重要議題，希望黨團以最及時、最大的戰鬥力量來展現國民黨戰力，他相信明年1月13日之後，國民黨立法院黨團一定能夠大幅增加成員，成為國會多數黨，希望大家一起努力、加油。
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