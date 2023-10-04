李貴敏新書發表 指民進黨政府無知、無為、無能、無感

僅僅8位美國共和黨眾議員，加上民主黨眾議員，就將美國眾議院議長麥卡錫（ Kevin McCarthy ）趕下台，有時候，國會不是多數勝，少數才是關鍵。 麥卡錫本來在共和黨內部缺乏支持力道，經過多回冗長投票才當選議長，麥卡錫以議長身分，希望解決美國聯邦政府預算爭議，談不上有何政治或者人格瑕疵，只是因為立場問題，開罪了共和黨同僚，趕他下台，再次暴露了近年來美國政治高度對立的病灶，這次事件也告訴大家，政治是沒有大我，只有小我，不解決小我，就無法成就大我。...

2023-10-04 11:45