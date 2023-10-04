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李貴敏新書發表 指民進黨政府無知、無為、無能、無感

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
國民黨立委李貴敏上午舉行「立院女戰神之國政急診室：李貴敏政論集」新書發表，新書內文指出無知、無為、無能和無感的民進黨政府讓台灣深陷戰略迷航。除了國家政策錯誤導致政經危機難解及產業外移外，政治掛帥的結果也讓憲法形同虛設、兩岸危機四伏。記者蘇健忠／攝影
國民黨立委李貴敏上午舉行「立院女戰神之國政急診室：李貴敏政論集」新書發表，新書內文指出無知、無為、無能和無感的民進黨政府讓台灣深陷戰略迷航。除了國家政策錯誤導致政經危機難解及產業外移外，政治掛帥的結果也讓憲法形同虛設、兩岸危機四伏。記者蘇健忠／攝影

國民黨立委李貴敏上午舉行「立院女戰神之國政急診室：李貴敏政論集」新書發表，經濟前部長尹啟銘、行政院前院長陳冲、經濟部前部長杜紫軍與前農委會主委陳保基等人到場力挺。

新書內文指出無知、無為、無能和無感的民進黨政府讓台灣深陷戰略迷航，除了國家政策錯誤導致政經危機難解及產業外移外，政治掛帥的結果也讓憲法形同虛設、兩岸危機四伏，不務實的二十萬社會住宅等空頭支票拚命開，再加上預算浮濫編，人民辛苦的納稅錢大筆花，真相卻一再被遮掩，當黑箱和獨斷成了習慣，當數字遊戲和誤導成了日常，貪瀆、詐欺、毒品氾濫、治安敗壞及林林總總的社會問題自然隨之而來，尤其當政府罔顧現實高唱「經濟大好、政府會做事」之際，不但雞蛋搞不定、通膨也無法解決，再加上兵凶戰危等問題迄今無解，也難怪民怨沸騰。

國民黨立委李貴敏（中）上午舉行「立院女戰神之國政急診室：李貴敏政論集」新書發表，經濟部前部長尹啟銘（左起）、行政院前院長陳冲、經濟部前部長杜紫軍與前農委會主委陳保基等人到場力挺。記者蘇健忠／攝影
國民黨立委李貴敏（中）上午舉行「立院女戰神之國政急診室：李貴敏政論集」新書發表，經濟部前部長尹啟銘（左起）、行政院前院長陳冲、經濟部前部長杜紫軍與前農委會主委陳保基等人到場力挺。記者蘇健忠／攝影

李貴敏 尹啟銘 民進黨

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