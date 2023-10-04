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立委：鏡電視大股東入股中嘉
時代力量立委邱顯智昨天說，鏡電視大股東萬海集團，傳出入股系統業者中嘉，跨越反媒體壟斷的規定，中嘉聲稱「不清楚新聞頻道入股」的推托之詞不攻自破；而這些跨越反媒體壟斷紅線，違背交易許可附負擔的事情，都是中嘉董事長郭冠群在操盤。
鏡電視發出聲明，表示部分民代及媒體報導稱鏡電視違反衛星廣播電視法一事顯有不實，該公司營運一切均符合衛星廣播電視法及行政處分附款相關規定，而公司股東也均符合衛星廣播電視法相關規定，亦無違反任何行政處分附款；對於部分民代屢次以不實言論汙衊，鏡電視實難苟同。
邱顯智昨表示，中嘉股權大幅移轉，違背反媒體壟斷的規定，國家傳播通訊委員會（ＮＣＣ）至今依然無法對外交代。他揭露，除三立集團以外，鏡電視的大股東萬海集團也傳入股中嘉；其實早在二○二○年十月，郭冠群的達勝集團，當時就在規畫萬海集團的陳致遠，入股中嘉的上層股東泓倉。陳致遠透過持股過半的翰林育成公司，掌握鏡電視百分之十五的股份，如果他又同時入股中嘉，那麼鏡電視就是三立以外，第二個違反「參與投資受讓人事業之關係企業或自然人股東，不得直接或間接經營或控制新聞頻道」附負擔的新聞頻道。
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