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圖輯／搶先看 國慶國軍樂儀隊聯合操演

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
將於國慶大典上演出的三軍儀隊今天下午於憲兵指揮部操場，先行預演典禮當天項目。記者曾原信／攝影
將於國慶大典上演出的三軍儀隊今天下午於憲兵指揮部操場，先行預演典禮當天項目。記者曾原信／攝影

將於國慶大典上演出的三軍儀隊及國軍聯合樂隊今天下午於憲兵指揮部操場，先行預演典禮當天項目，樂隊激昂的樂曲搭配三軍儀隊整齊劃一的軍容展現，表達國容威儀。

此次國軍聯合樂隊帶來的曲目，部分也由樂隊成員編寫，比如「黎明進行曲」、「攜手同行」就由陸軍樂隊中士李錚治創作，而「領航者」則由示範樂隊中士李毓川創作編曲，皆展現國軍氣勢及面對困境不低頭的精神。

將於國慶大典上演出的國軍聯合樂隊今天下午於憲兵指揮部操場，先行預演典禮當天項目，樂隊將會與三軍儀隊配合，演出多首曲目，樂隊中不少女性成員。記者曾原信／攝影
將於國慶大典上演出的國軍聯合樂隊今天下午於憲兵指揮部操場，先行預演典禮當天項目，樂隊將會與三軍儀隊配合，演出多首曲目，樂隊中不少女性成員。記者曾原信／攝影
將於國慶大典上演出的三軍儀隊今天下午於憲兵指揮部操場，先行預演典禮當天項目，三軍儀隊隨著樂隊演奏騰空拋槍，展現技術。記者曾原信／攝影
將於國慶大典上演出的三軍儀隊今天下午於憲兵指揮部操場，先行預演典禮當天項目，三軍儀隊隨著樂隊演奏騰空拋槍，展現技術。記者曾原信／攝影
將於國慶大典上演出的三軍儀隊今天下午於憲兵指揮部操場，先行預演典禮當天項目，三軍儀隊展現訓練成果及默契。記者曾原信／攝影
將於國慶大典上演出的三軍儀隊今天下午於憲兵指揮部操場，先行預演典禮當天項目，三軍儀隊展現訓練成果及默契。記者曾原信／攝影
將於國慶大典上演出的三軍儀隊今天下午於憲兵指揮部操場，先行預演典禮當天項目，三軍儀隊展現整齊劃一的氣勢。記者曾原信／攝影
將於國慶大典上演出的三軍儀隊今天下午於憲兵指揮部操場，先行預演典禮當天項目，三軍儀隊展現整齊劃一的氣勢。記者曾原信／攝影
將於國慶大典上演出的三軍儀隊今天下午於憲兵指揮部操場，先行預演典禮當天項目，三軍儀隊展現整齊劃一的氣勢。記者曾原信／攝影
將於國慶大典上演出的三軍儀隊今天下午於憲兵指揮部操場，先行預演典禮當天項目，三軍儀隊展現整齊劃一的氣勢。記者曾原信／攝影
將於國慶大典上演出的國軍聯合樂隊今天下午於憲兵指揮部操場，先行預演典禮當天項目，樂隊將會與三軍儀隊配合，演出多首曲目。記者曾原信／攝影
將於國慶大典上演出的國軍聯合樂隊今天下午於憲兵指揮部操場，先行預演典禮當天項目，樂隊將會與三軍儀隊配合，演出多首曲目。記者曾原信／攝影
將於國慶大典上演出的國軍聯合樂隊今天下午於憲兵指揮部操場，先行預演典禮當天項目，樂隊將會與三軍儀隊配合，演出多首曲目，其中許多歌曲皆由樂隊成員編曲創作。記者曾原信／攝影
將於國慶大典上演出的國軍聯合樂隊今天下午於憲兵指揮部操場，先行預演典禮當天項目，樂隊將會與三軍儀隊配合，演出多首曲目，其中許多歌曲皆由樂隊成員編曲創作。記者曾原信／攝影
將於國慶大典上演出的三軍儀隊今天下午於憲兵指揮部操場，先行預演典禮當天項目，三軍儀隊展現整齊劃一的氣勢，由於憲指部位於松山機場航道，正巧有民航機飛過更添氣勢。記者曾原信／攝影
將於國慶大典上演出的三軍儀隊今天下午於憲兵指揮部操場，先行預演典禮當天項目，三軍儀隊展現整齊劃一的氣勢，由於憲指部位於松山機場航道，正巧有民航機飛過更添氣勢。記者曾原信／攝影
將於國慶大典上演出的三軍儀隊今天下午於憲兵指揮部操場，先行預演典禮當天項目，三軍儀隊展現訓練成果，走位快速精準。記者曾原信／攝影
將於國慶大典上演出的三軍儀隊今天下午於憲兵指揮部操場，先行預演典禮當天項目，三軍儀隊展現訓練成果，走位快速精準。記者曾原信／攝影
將於國慶大典上演出的三軍儀隊今天下午於憲兵指揮部操場，先行預演典禮當天項目，三軍儀隊展現整齊劃一的氣勢，拋槍動作毫不含糊。記者曾原信／攝影
將於國慶大典上演出的三軍儀隊今天下午於憲兵指揮部操場，先行預演典禮當天項目，三軍儀隊展現整齊劃一的氣勢，拋槍動作毫不含糊。記者曾原信／攝影

國軍 憲兵 國慶

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