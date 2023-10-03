圖輯／搶先看 國慶國軍樂儀隊聯合操演

將於國慶大典上演出的三軍儀隊及國軍聯合樂隊今天下午於憲兵指揮部操場，先行預演典禮當天項目，樂隊激昂的樂曲搭配三軍儀隊整齊劃一的軍容展現，表達國容威儀。
此次國軍聯合樂隊帶來的曲目，部分也由樂隊成員編寫，比如「黎明進行曲」、「攜手同行」就由陸軍樂隊中士李錚治創作，而「領航者」則由示範樂隊中士李毓川創作編曲，皆展現國軍氣勢及面對困境不低頭的精神。
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