稱黃曙光託人勸罷手 郭璽：因後續艦還希望造8艘

前台船顧問郭璽今日接受電台訪問，宣稱潛艦國造小組召集人黃曙光昨透過軍方舊部找到他，希望「不要再講，能不能到此為止」，因為此舉恐影響全案，因為馬上還有後續艦的問題，還有好多東西要弄。他說，後續艦希望造8艘。郭璽也說，黃曙光稱有軍火商將潛艦國造資料交付中共大使館，但被指涉的軍火商，與國民黨立委馬文君無關。

郭壐今天接受寶島聯播網主持人周玉蔻訪問時，點名批評部分海軍退將與軍事記者的立場，並質疑馬文君有沒有將他人交付的潛艦資料交付韓國國安單位等云云。

郭壐說，他的朋友因此返國一下飛機就被拷下，國安單位偵訊他時，曾出示相關影印資料，並表示來自台灣國會議員，造成相關人士遭判刑，且所涉不只一家公司，還倒閉。

對於黃曙光曾表示有軍火商將潛艦國造資料交付中共大使館，郭璽表示，黃的說法必有所本，此案既然已由檢調偵辦，相信會傳黃說明。但他說，被指涉的這個軍火商，與馬文君無關。

郭璽自稱，他從沒賣過軍火，售出的都是救難設備，沒有殺人的東西。

郭璽表示，他已很長一段時間未與黃曙光聯繫往來，而他揭發馬文君黃曙光是反對的。但黃昨日透過一位現役舊部聯絡到他，要他不要再講，能不能到此為止，因為此舉恐影響全案，因為馬上還有後續艦的問題，還有好多東西要弄，光第一艘後面還有好多東西要弄，所以不希望搞得這麼亂。郭璽說，希望造8艘，他希望作16艘。

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