新任監察院秘書長 李俊俋：下半場接手、耐操好用

監察院今天舉辦新任秘書長李俊俋歡迎會，由院長陳菊親自主持。陳菊歡迎李俊俋加入監察院團隊，也感謝前秘書長朱富美過去這段時間的付出，為監察院建立許多良好制度，祝福朱富美未來在司法院大法官職務上持續發揮專才，為國家貢獻。李俊俋則說，他在下半場接手，將繼續加倍努力，精益求精。

陳菊表示，李俊俋曾任第8及第9屆立法委員，任內推動多項重大法案，並擅長溝通協調，凝聚共識；也曾擔任嘉義市副市長、考試院銓敘部政務次長、總統府副秘書長、勞動部政務次長等重要職務，於立法及行政機關的歷練豐富且完整，工作態度與溝通協調能力表現優異，深獲各界肯定。

陳菊指出，監察委員獨立行使職權，是高度自律的工作，必須讓社會有高度信任與尊重，面對社會各界的期許及挑戰，期盼借重李俊俋長才，增益監察院運作，建立人民對監察院的信任與尊重，使監察權的行使發揮更高的成效；在人權業務推動方面，也希望借重李俊俋豐富的行政歷練，於國家人權委員會成立3周年之際，公布2023至2026年中程策略計畫，未來仍持續推動國家人權委員會的各項人權工作，包括四大策略、21項重要議題等，以期成為人民的靠山，積極回應社會各界的高度重視與期許。

李俊俋致詞時表示，人生的各種挑戰不可預期，將以戒慎恐懼的心情面對新的挑戰，對於擔任監察院秘書長，他提出個人三項優勢，第一是溝通協調的能力，他與院長、副院長及全體監察委員都相當熟悉，有利於未來院內溝通協調；第二是行政專業及實務經驗，他的專長是憲法及政府組織，也歷練總統府、行政院、立法院及考試院等機關，未來必將所有實務經驗與委員分享，期許監察院在憲法賦予的職權中，充分發揮最佳功能；第三是個性溫和、耐操好用。

李俊俋說，期許自己扮演好監察院幕僚長的角色，襄助院長推動院務，並與監察院同仁合作，全力協助監察委員行使職權，在法理、制度面精益求精，提升為民服務品質，並持續促進監察院各單位與國家人權委員會業務合作，積極推動國際交流，與國際接軌，於監察院第6屆下半場接手，將繼續加倍努力，精益求精。

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