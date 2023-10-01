台美可能建交？AIT處長孫曉雅：現狀有很多好處
美國在台協會（AIT）處長孫曉雅接受政治評論員黃暐瀚訪問，對於美台有沒有可能建交，她重申，美國長期以來遵循一個中國政策，這是基於美國國內法律台灣關係法、美中3個聯合公報和6項保證。
美國在台協會（AIT）處長孫曉雅接受黃暐瀚訪問，1日晚間在網路節目「下班瀚你聊」播出。黃暐瀚詢問孫曉雅，台灣有超過8成民眾都很喜歡美國，美台有可能建交嗎？孫曉雅表示，美國長期以來遵循一個中國政策，這是基於美國國內法律台灣關係法、美中3個聯合公報和6項保證。
孫曉雅指出，這個政策的基礎是所謂的「現狀」（the status quo），這情況對台灣來說是1個模糊的情況，但也因為這種情況，讓台灣能實現數十年的經濟正向成長，提升人們的生活水準，並使台灣有能力成為世界一流的科技強權，所以現狀其實有很多好處，儘管某些方面可能會讓人不舒服，覺得不夠清晰。
孫曉雅表示，美國認為維持現狀是維持和平穩定與繁榮的一種方式，不僅是對台灣，對整個亞太地區都是；也由於台灣經濟對世界十分重要，台灣的穩定和經濟成長意味著全世界的穩定和經濟成長。
至於台灣出現不少疑美論的論點，孫曉雅認為，在民主社會中，會去質疑是1件好事，質疑政府、官員、權威，就代表有言論自由、思想自由，所以她非常鼓勵大家如果對AIT的政策、對美國政策有疑問，就盡量去問、去質疑。
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