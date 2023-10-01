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高雄網友貼文驚見「灰綠色蛋黃」是否查？ 警方說話了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄女網友貼文PO出蛋黃為灰綠色的水煮蛋，質疑是否是買到巴西蛋。圖／翻攝自臉書社團「高雄大小事」
高雄女網友貼文PO出蛋黃為灰綠色的水煮蛋，質疑是否是買到巴西蛋。圖／翻攝自臉書社團「高雄大小事」

高雄一名女網友在臉書社團貼文指，自己剝開一顆水煮蛋，但蛋黃是灰綠色的，詢問「是巴西蛋嗎？可以吃嗎？」引發網友熱議，還有網友提醒「小心等等被做筆錄」；對於是否查證網友所貼為假訊息，高市警方表示，食安問題由衛生局認定，不會主動查是否為巴西蛋。

新北市謝姓男子日前在臉書貼出蛋白為綠色的「臭綠蛋」，不僅被行政院長陳建仁駁斥是假消息，農業部日前還赴台北市中正二分局提告謝男妨害名譽；警方認為事涉食安影響重大，立刻鎖定謝男臉書IP位置，在8小時內且在深夜時分，火速將謝帶回派出所偵查，執法適法性引發外界一片撻伐聲浪。

高雄一名女網友在臉書社團「高雄大小事」也貼出圖文並茂的貼文，指自己煮了水煮蛋，一剝開，發現沒蛋黃的顏色，且蛋黃還呈現灰綠色，網友提問「請問這是巴西蛋嗎？這可以吃嗎？」引發網友熱議。

有網友指，「寄給陳建仁確認一下」、「小心等等被做筆錄」、「壞蛋的顏色應該都是這樣吧」；另也有網友指，「是蛋煮久了後的自然顏色」。

由於有台北中正警分局的「前車之鑑」，高市警方聽到記者詢問是否會查該篇貼文是否為假訊息，或者追查是否綠蛋為巴西蛋一事，低調回應指，食安問題是衛生局管轄業務，也由衛生局認定，警方不會主動查是否為巴西蛋。若有人告發是假訊息或地檢署交辦，警方才會著手偵辦。

高雄女網友貼文PO出蛋黃為灰綠色的水煮蛋，質疑是否是買到巴西蛋。圖／翻攝自臉書社團「高雄大小事」
高雄女網友貼文PO出蛋黃為灰綠色的水煮蛋，質疑是否是買到巴西蛋。圖／翻攝自臉書社團「高雄大小事」

衛生局 巴西

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