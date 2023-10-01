明揚國際大火報告明登場 國民黨批：內容相當「冷漠」
內政部長林右昌明天列席立法院內政部委員會，針對明揚國際造成10死113傷事件，提出專題報告，內政部報告內容包括消防政策，精進救災裝備、研擬消防法增訂刑事責任、提高檢舉獎金。國民黨立委認為，報告內容相當冷漠，有講等於沒講，完全不提政府缺失，沒有針對重點問題檢討改進，避免再發生相關事件。
國民黨立委游毓蘭說，屏東縣消防局長許美雪是政治任用，專業不夠。消防局長應該比照警察局長、主計處長等單位，中央一條鞭管理。目前財政劃分法將消防預算下放至地方政府，各縣市挹注數字皆不同。
游毓蘭表示，警政消防都應該人事一條鞭，連預算、調查系統都要由中央編列處理，公共安全應該由中央控管，盼揚明大火事件能讓這件事受到重視。
游毓蘭指出，高雄市長陳其邁因蛋品事件重罰廠商1000多萬元，明揚國際窩藏三公噸黃色炸藥，死了這麼多人，至今只被罰了200多萬元。金管會指出，業者投保金額太低，經濟部對不起國人。未來要如何訂定相關法規，會是明天優先質詢的項目。
國民黨立委李德維說，內政部報告內容相當冷漠，只是將法令拿出來，有講等於沒講，譬如案情概要只有寫救災人員進場人數等，隻字不提事發當下是如何準備，如何處理，令人認為是想大事化小。
李德維表示，內政部報告提到推動消防安全與訓練，意思指原本做得不夠好？精進裝備不是平常就在做的嗎？這些皆是廢話。重點是政府的規範究竟要如何執行？報告就是沒把問題重點寫出，一直不承認自己犯了很大的錯誤。
李德維說，報告宣稱未來將導入科技救災、汰換老舊消防車輛，這些內容與明揚國際大火究竟有何關聯？這次的爆炸原因僅用一句起火原因由消防局調查中，一句帶過，是天下文章一大抄。
李德維指出，明揚國際這次放了3000公斤的過氧化物，達管制量30倍以上，這才是問題重點，內政部報告完全沒有針對問題檢討改進。明天質詢重點會擺在中央在這次大火究竟看見什麼問題，要如何避免下次發生相同事件，這才是人民所關心的焦點。
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