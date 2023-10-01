快訊

亞運滑輪／第4名→違反運動精神失格 黃玉霖淚崩：我沒有…

氣！玩《英雄聯盟》斷線突被踢「大家都這樣」 玩家曝1解決方法果真有效

影／女子手賤拿打火機燒餐廳 店內陷火海她竟趁亂落跑

明揚國際大火報告明登場 國民黨批：內容相當「冷漠」

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委認為，該份報告內容相當「冷漠」，有講等於沒講，完全不提及政府缺失，也無針對重點問題檢討改進，避免再發生相關事件。圖／報系資料照
國民黨立委認為，該份報告內容相當「冷漠」，有講等於沒講，完全不提及政府缺失，也無針對重點問題檢討改進，避免再發生相關事件。圖／報系資料照

內政部長林右昌明天列席立法院內政部委員會，針對明揚國際造成10死113傷事件，提出專題報告，內政部報告內容包括消防政策，精進救災裝備、研擬消防法增訂刑事責任、提高檢舉獎金。國民黨立委認為，報告內容相當冷漠，有講等於沒講，完全不提政府缺失，沒有針對重點問題檢討改進，避免再發生相關事件。

國民黨立委游毓蘭說，屏東縣消防局長許美雪是政治任用，專業不夠。消防局長應該比照警察局長、主計處長等單位，中央一條鞭管理。目前財政劃分法將消防預算下放至地方政府，各縣市挹注數字皆不同。

游毓蘭表示，警政消防都應該人事一條鞭，連預算、調查系統都要由中央編列處理，公共安全應該由中央控管，盼揚明大火事件能讓這件事受到重視。

游毓蘭指出，高雄市長陳其邁因蛋品事件重罰廠商1000多萬元，明揚國際窩藏三公噸黃色炸藥，死了這麼多人，至今只被罰了200多萬元。金管會指出，業者投保金額太低，經濟部對不起國人。未來要如何訂定相關法規，會是明天優先質詢的項目。

國民黨立委李德維說，內政部報告內容相當冷漠，只是將法令拿出來，有講等於沒講，譬如案情概要只有寫救災人員進場人數等，隻字不提事發當下是如何準備，如何處理，令人認為是想大事化小。

李德維表示，內政部報告提到推動消防安全與訓練，意思指原本做得不夠好？精進裝備不是平常就在做的嗎？這些皆是廢話。重點是政府的規範究竟要如何執行？報告就是沒把問題重點寫出，一直不承認自己犯了很大的錯誤。

李德維說，報告宣稱未來將導入科技救災、汰換老舊消防車輛，這些內容與明揚國際大火究竟有何關聯？這次的爆炸原因僅用一句起火原因由消防局調查中，一句帶過，是天下文章一大抄。

李德維指出，明揚國際這次放了3000公斤的過氧化物，達管制量30倍以上，這才是問題重點，內政部報告完全沒有針對問題檢討改進。明天質詢重點會擺在中央在這次大火究竟看見什麼問題，要如何避免下次發生相同事件，這才是人民所關心的焦點。

內政部 李德維

延伸閱讀

進口蛋疑慮國軍停止3供應商蛋品 藍委諷：邱國正也假訊息？

暗指立委阻潛艦 李德維要黃曙光別配合綠媒

民PO臭蛋遭農業部告 藍批做賊喊抓賊：馬執政時無此情況

護理加薪是跟進賴清德？藍委：行政院淪最大競辦

相關新聞

網稱發現高嘉瑜泛黃枕頭 釣出本尊回應 網驚：真召喚…

有網友在臉書粉專「路上觀察學院」貼出一張貨車掛滿物品，其中還掛有一個泛黃枕頭的照片，這名網友貼文稱「發現高嘉瑜的枕頭.....

蕭美琴為昔日長官授勳 荷蘭人昆布勞對台貢獻獲獎

中華民國駐美代表蕭美琴30日晚間代表蔡英文總統，頒授大綬景星勳章給台灣人公共事務會（FAPA）執行長昆布勞（Coen B...

明揚國際大火報告明登場 國民黨批：內容相當「冷漠」

內政部長林右昌明天列席立法院內政部委員會，針對明揚國際造成10死113傷事件，提出專題報告，內政部報告內容包括消防政策，...

蔡英文總統現身松山文創園區 參觀「我們+」社會住宅展

蔡英文總統上午前往松山文創園區，參觀台灣社會住宅展，了解我國居住運動演變及近年住宅政策執行成果。展覽以「我們＋」作為主題...

總統大選前立院最後會期 囤房稅2.0、交通基本法料成重點

隨著大選接近，立法院也進入選前最後一個會期，除了目標在會期結束之前順利通過總預算案，有立委也認為執政黨勢必要清理戰場，包括囤房稅2.0、交通基本法、最低工資法等，都是重點，為執政黨減少輿論破口。另外，屏東大火所掀起的消防檢討，是否也會成為立院本會期的重點之一，也受到不少關注。...

立院開戰場／大選在即審2024國防預算 恐輕騎過關也可能「擦出火花」

本屆立院最後一會期，不但是選舉會期，也是預算會期。113年度中央政府總預算當中，國防支出占了4312億元，數字創下歷史新高，如加上特別預算與非營業特種基金等，國防整體規模更達到6068億元。無論在政治或財政層面，國防預算都是朝野攻防焦點。不過過去朝野對國防預算刪減幅度向來不高，此次由於選戰在即，將提前一個多月結束會期，讓預算更可能輕騎過關。儘管如此，過程中恐仍不免有部分項目，將會「擦出火花」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。