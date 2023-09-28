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勞團聚立院 訴求拚最低工資法三讀
台灣勞工陣線、台北市產業總工會等多個勞工團體今赴立法院陳情，呼籲訴求盡速完成「最低工資法」立法，於本會期完成三讀，建立基本工資審議制度，讓最低工資調整制度化。
行政院於9月21日通過勞動部擬具「最低工資法」草案，函請立法院審議，當時行政院長陳建仁裁示，請勞動部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序。
本次陳情包含台灣勞工陣線、全國產業總工會、全國金融業工會聯合總會、台北市產業總工會、高雄市產業總工會、台灣青年民主協會、台灣職業安全健康連線、大同公司關係企業工會、永豐銀行工會等團體前來響應。
勞工團體表示，1997年至2007年曾經出現長達11年沒有調整基本工資的不合理情形。自總統蔡英文上任以來，政府已連續8年調漲基本工資，勞工團體期盼也能夠完成最低工資法這部重要勞動法案，建立基本工資審議制度。
台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，第10屆立法院立委任期將於2024年1月31日結束，這會期是本屆立法院的最後會期，且逢預算會期，立法院可審議法案的時間受到壓縮，因立委選舉和總統大選將至，他擔憂最低工資法如果無法在這會期通過，將因屆期不連續而延宕。孫友聯並與多個勞工團體呼籲，最低工資法必須在立法院本會期完成三讀。
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