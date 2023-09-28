影／立院本屆最後會期 勞團盼通過最低工資法

行政院日前通過最低工資法草案並函送立法院，台灣勞工陣線、全產總工會等多個勞團今天到立法院前呼籲朝野立委，希望在這屆最後一會期儘速完成審查並三讀立法，讓資方的獲利果實可以與勞工分享，解決台灣過勞低薪現況。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，最低工資法是蔡英文總統給勞工的競選承諾，朝野也都有共識要解決台灣低薪問題，但是這一會期是預算會期、也是選舉會期，若這一會期剩下的124天無法通過，恐因會期不連續而持續延宕，希望朝野立委能盡速排案審查。

全產總理事長江健興表示，台灣的受薪勞工占比是GDP的43%，而10多年前是逾GDP的50％，所以必須納入勞動力的年增率指標等多種因素，讓老闆獲利的果實可以分享給勞工。

勞團呼籲，雖然朝野各版本調整最低工資參採指標不盡相同，但是考量民生物價指數比重、明定最低工資範圍、明定最低工資的明目範圍以及如何有效落實最低工資保障條款等，都是立法過程考量重點。 台灣勞工陣線、全產總工會等多個勞團今天到立法院前呼籲朝野立委，希望在這屆最後一會期儘速完成審查最低工資法草案並三讀立法，讓資方的獲利果實可以與勞工分享。記者潘俊宏／攝影 台灣勞工陣線、全產總工會等多個勞團今天到立法院前呼籲朝野立委，希望在這屆最後一會期儘速完成審查最低工資法草案並三讀立法，讓資方的獲利果實可以與勞工分享。記者潘俊宏／攝影 台灣勞工陣線、全產總工會等多個勞團今天到立法院前呼籲朝野立委，希望在這屆最後一會期儘速完成審查最低工資法草案並三讀立法，讓資方的獲利果實可以與勞工分享。記者潘俊宏／攝影

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