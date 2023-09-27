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確定開鍘！徐耀昌同台郭台銘造勢 國民黨今通過開除黨籍

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
苗栗縣前縣長徐耀昌（右）8月10日在鴻海創辦人郭台銘（左）「主流民意大聯盟」苗栗造勢晚會中，兩度喊出「下架國民黨」，遭黨紀處分。圖／郭辦提供
苗栗縣前縣長徐耀昌（右）8月10日在鴻海創辦人郭台銘（左）「主流民意大聯盟」苗栗造勢晚會中，兩度喊出「下架國民黨」，遭黨紀處分。圖／郭辦提供

苗栗縣前縣長徐耀昌日前在鴻海創辦人郭台銘造勢晚會高喊「下架國民黨」，並於批評國民黨內少數決策，宣布退出國民黨。國民黨中常會今天通過考紀會提案，確定開除徐耀昌黨籍。至於屏東縣議長周典論、中常委周孟蓉遭檢舉陪郭台銘逛夜市，國民黨表示，地方黨部有發函去了解處理，但尚未呈報到黨中央。

國民黨考紀會上周通過徐耀昌開除黨籍案，今天提報中常會通過。考紀會表示，依照懲處規程，當事人可在收到處分書後20日提出申訴。

至於屏東縣議長父女的檢舉案，國民黨文傳會主委林寬裕表示，在尚未成案前，必須尊重當事人及地方黨部。周典論與周孟蓉的案子沒有在今日討論議程內，地方黨部有發函去了解處理，但還沒呈報上來，既然沒有報上來，就沒有處理的問題。

若有地方人士協助郭台銘連署，國民黨發言人楊智伃表示，地方黨部若有人來檢舉發函，一定會有相關程序來處理；但目前沒有聽說這樣的資訊。林寬裕也說，黨中央立場很堅定，黨紀沒有模糊空間，國民黨有自己的人選，大家要支持；如果有不同的想法，就交給黨紀處理。

國民黨 郭台銘 徐耀昌 考紀會

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