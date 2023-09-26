快訊

一表看懂方案 Disney+晚間宣布在台灣推出全新付費方案

明揚國際28日起變更交易方法 櫃買中心：處違約金100萬

蛋黃酥之亂再起！彰化不二坊開放現場購買 代購翻倍賣

出席世總年會惜別晚宴 賴清德感謝台商為台灣發聲

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今晚出席世界台灣商會聯合總會年會惜別晚宴。記者蘇健忠／攝影
副總統賴清德今晚出席世界台灣商會聯合總會年會惜別晚宴。記者蘇健忠／攝影

副總統賴清德今晚出席「世界台灣商會聯合總會第29屆年會暨第3次理監事聯席會議」僑務委員會惜別晚宴，他感謝台商在五大洲、不同的國家為台灣發聲，為台灣的國力做出貢獻。

賴清德致詞時首先代表蔡英文總統感謝總會長黃行德、監事長彭良治以及世總團隊，任期內的傑出表現以及辛勞付出；也恭喜新任總會長李天柒。他說，李天柒是第一代越南台商，開彊闢土，擔任過「越南台灣商會聯合總會」以及「亞洲台灣商會聯合總會」總會長，以70年的人生經歷，接任「世界台灣商會聯合總會」第30屆總會長，可以說相當圓滿。

賴清德也代表政府、國家衷心感謝台商在五大洲、不同的國家，為台灣發聲，為台灣的國力做出貢獻，並祝福大家有一個非常愉快的夜晚。

包括總統府國策顧問楊信、林見松、許肇祥、僑務委員會委員長徐佳青、立委溫玉霞、邱臣遠、何志偉、陳瑩、鍾佳濱等都同場參與。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 台商

延伸閱讀

賴清德：台灣面對挑戰 擴大優勢才能持續領先

賴清德海外後援會成立 台商：台灣若有事爬也要爬回來

新北揭侯友宜請假期間薪資回捐市庫 嗆賴清德：領納稅錢跑選舉行程

談下架民進黨3看法 邱毅分析「這2人整合」有可能打敗賴清德

相關新聞

出席世總年會惜別晚宴 賴清德感謝台商為台灣發聲

副總統賴清德今晚出席「世界台灣商會聯合總會第29屆年會暨第3次理監事聯席會議」僑務委員會惜別晚宴，他感謝台商在五大洲、不...

農業部：老農退休雙層保障 老農津貼加農退儲金

農業部今天表示，農民退休生活保障已精進為雙層保障，明年調整後的老農津貼估計為新台幣8080元，以110年開辦農退儲金即提...

高虹安將預算作人情公積金？ 議員揭竹市選委會有建商

綠黨新竹市議員劉崇顯今天踢爆，新竹市選舉委員會，名冊中一名選委，這名選委正好標到年度市長辦公室空間改善的標案，他批評新竹...

名嘴爆「Lin bay好油」信箱被盜用 冒名在總統府放炸彈

臉書粉專「Lin bay好油」踢爆巴西進口雞蛋爭議遭恐嚇，媒體人黃揚明今天在臉書曝，「Lin bay好油」版主林裕紘信箱...

補助加碼！送準公托最高每月補1.3萬 估9.5萬家庭受惠

衛福部今宣布提高0至2歲嬰幼兒托育補助，明年1月起，將0至2歲嬰幼兒托育費用，由現行的家庭可支配所得10%至15%降低為...

回應盧秀燕 政院：提升警消人員待遇應中央與地方合作

屏東明揚工廠大火造成消防員死傷，台中市長盧秀燕今天表示，行政院7月10日修正提升消防人員危險職務加給15%，明年起由地方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦