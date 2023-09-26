出席世總年會惜別晚宴 賴清德感謝台商為台灣發聲

副總統賴清德今晚出席「世界台灣商會聯合總會第29屆年會暨第3次理監事聯席會議」僑務委員會惜別晚宴，他感謝台商在五大洲、不同的國家為台灣發聲，為台灣的國力做出貢獻。

賴清德致詞時首先代表蔡英文總統感謝總會長黃行德、監事長彭良治以及世總團隊，任期內的傑出表現以及辛勞付出；也恭喜新任總會長李天柒。他說，李天柒是第一代越南台商，開彊闢土，擔任過「越南台灣商會聯合總會」以及「亞洲台灣商會聯合總會」總會長，以70年的人生經歷，接任「世界台灣商會聯合總會」第30屆總會長，可以說相當圓滿。

賴清德也代表政府、國家衷心感謝台商在五大洲、不同的國家，為台灣發聲，為台灣的國力做出貢獻，並祝福大家有一個非常愉快的夜晚。

包括總統府國策顧問楊信、林見松、許肇祥、僑務委員會委員長徐佳青、立委溫玉霞、邱臣遠、何志偉、陳瑩、鍾佳濱等都同場參與。