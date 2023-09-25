蔡英文聲望爆跌 林濁水：不幸！複製論文門的護短覆轍
前立委林濁水今天在臉書指出，根據台灣民意基金會最新民調，蔡英文執政聲望暴跌10.4%，流失近200萬鐵粉，嘆「不幸，總統在雞蛋門複製了論文門一樣的護短覆轍。」
林濁水表示，農業部前部長陳吉仲秉社運精神，為小農賣命，熱情可佩，但也不免於台灣社運習性，矛盾地滿懷中國士大夫意識，不擅甚至不屑和凡夫大眾溝通，加上延續西方左翼精神，在反商情結下對商務難免生疏，以致政策執行出錯，錯了又死不認錯。
林濁水指出，不能沒有社運，否則天下苦人要怎麼辦？但社運人士若要當官必須政治歷練，必須深入了解資本主義的實務運作，不能不屑不顧。否則若總統讓他一步登天，是愛之適足以害之。這己不是第一次了，要切記。
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