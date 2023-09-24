謝聰敏、魏廷朝當年因爆炸案二度入獄 國史館揭開原因

前總統府資政彭明敏在台大政治系任教時，1964年與學生謝聰敏、魏廷朝共同起草台灣人民自救宣言，在台灣人民自救宣言案59周年前夕，國史館將相關史料彙編成書，解開了謝聰敏及魏廷朝當年二度入獄的真實原因。

國史館館長陳儀深表示，台灣人民自救宣言案或稱彭明敏師生案，主角是台大政治系教授彭明敏、台大法律系與政大政治所畢業的謝聰敏、台大法律系畢業的魏廷朝等三人，透過撰寫揭穿反攻大陸神話、要求集會結社自由、主張制訂新憲法等等觸犯禁忌的宣言，以叛亂罪起訴判刑。

陳儀深說，從1964年9月20日被印刷廠工人密告而進行逮捕開始，當局如何處置，如何受到外界壓力，如何判決執行，為何特赦或減刑，彭被特赦之後，如何被監控與軟禁，當局不准彭回台大教書，卻又幫忙找頭路，彭如何出逃成功，謝聰敏和魏廷朝出獄以後，莫名與台南美國新聞處、台北美國商業銀行爆炸案扯上關連，二度入獄。

陳儀深指出，這些曲折甚至戲劇性的經過，雖然早已有當事人自傳或口述史的交代，但就檔案史料而言，仍然散落在檔案管理局資訊系統的各部分，如今由國史館修纂處幾位同仁予以蒐集整理，編目排列，做註腳，對於想要理解本案的社會大眾乃至學界而言，可謂綱舉目張、至為方便。

陳儀深說，今天國史館出版的台灣人民自救宣言案史料彙編，包含了國安局、調查局的相關檔案，但是要提醒讀者，這裡面有當局羅織捏造的部分，例如台南的美國新聞處爆炸案、台北的美國商業銀行爆炸案與謝聰敏、魏廷朝的關聯。

陳儀深表示，按2008年出版的謝聰敏先生訪問紀錄，謝是在酷刑逼供之下，承認到台南美新處放置炸彈；2006年謝曾經接受他的訪問時說，幫忙我們的都是美國人，他怎麼會去炸他們，要炸也要炸國民黨，炸美國人的東西完全沒有意義。

陳儀深說，謝聰敏後來在美國有機會詢問曾在美新處服務的莊剛健，和時任處長的唐能理（Neal Donnelly），研判是國民黨當局自導自演，因當時包圍現場的軍警，不顧美方勸阻，強行進入搜查存放資料的安全室和電報室。

此事還牽扯到另一件羊羹事件。陳儀深指出，光從檔案來看，當時日本人阿部悠輔送來的禮物，確有一包是內含2.3公斤的氯酸鉀，可以製造不少爆裂物，註明要請唐培禮轉給Tony（謝聰敏），中間人顏艮昌剛好是調查局內線，於是證據確鑿，隨後那位日本人阿部以及謝聰敏、魏廷朝都被逮捕，唐培禮、唐秋詩夫婦驅逐出境。

陳儀深說，數十年後，唐培禮在他所撰「撲火飛蛾：一個美國傳教士親歷的台灣白色恐怖」一書中說，陳水扁執政時期，曾重返台灣，和謝聰敏一起回顧羊羹事件，不得要領，想到當年助彭明敏出逃的台獨運動家宗像隆幸應該知道，請彭明敏問宗像，宗像回答說，這是和彭明敏一起想出來的計畫，但彭稱腦中一片空白，對於宗像所說完全沒有記憶。但是既然他這麼說，事情必然是如此，對於發生在唐培禮和唐秋詩身上的事情，他有無限的歉意。

陳儀深指出，儘管彭明敏大半生是個自由主義者，頂多是自由民族主義者，反對暴力，但面對自己年輕的時候，出國流亡前後曾經那麼好戰，不免尷尬，他還是堅持要唐培禮寫下真相。

陳儀深表示，比對1970年10月12日台南美新處爆炸案，和1971年2月5日台北美國商業銀行爆炸案時間點，和1971年2月18日阿部悠輔交付禮物失敗被捕，起出氯酸鉀的時間點，看不出爆炸案和謝聰敏、魏廷朝的關聯。

陳儀深說，謝聰敏在受訪紀錄中，一再指稱送羊羹來台灣這件事，是日本獨盟的辜寬敏和許世楷主使的，頗有責怪的意思，恐怕是錯怪了。這件事的發動以至結束，只有宗像和彭明敏知道，連阿部也不知道禮物裡面有氯酸鉀。