消防員期盼能組工會 國民黨團：本會期優先推動修法

屏東大火造成多人傷亡，消防員要求組織工會。國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，消防員組織曾多次找過黨團表達組工會決心，國民黨9月21日決定將這個法案在立法院本會期列入優先法案，讓消防員組織工會，也盼民進黨可以配合，盡快三讀法案，傾聽消防員聲音，給予更多保障。

屏東大火造成消防員4死7傷，引起消防員組織工會的討論。曾銘宗表示，火災相關救災頻繁，消防員業務項目越來越多，責任越來越重，現在對消防員的保護嚴重不足， 蔡政府總是今天公祭，明天忘記。

曾銘宗說，消防員是基層公務員，受到體制制約，聲音難以被聽到，每天出生入死，權益卻沒被照顧到。近期消防員組織多次找過國民黨團，希望能夠修法，讓消防員組織工會，國民黨的態度絕對是贊成。

曾銘宗指出，國民黨在21日的會議決定，這個會期推動工會法修法成優先法案，發生這件事以後更是加強黨團決心，將會強力推動，希望民進黨可以配合，一起合作，盡快完成法案三讀。

曾銘宗表示，除了修法，讓準工會能聽到消防員聲音，也希望政府能全面檢討，不要再讓這類事件發生。不管是總統、副總統還是政府官員到現場都沒用，基層不要這些，消防員要的是做好保障，才能無後顧之憂為民救災，創造雙贏。