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獨／與李正皓無關！新竹市府證實有內鬼 外洩公文真相曝光

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獨／跟李正皓無關！ 新竹市府外洩公文真相曝光

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府外觀。記者張裕珍／攝影
新竹市政府外觀。記者張裕珍／攝影

新竹市長高虹安近日接連被指控任內都更、土開案件光速啟動，中間疑似未有利益迴避。新竹市政府今天傍晚證實，確實發現公務同仁將內部公文外流，當事人亦已承認在案，此案已交由政風調查。據了解，並非名嘴李正皓提出的昇益開發核定都更案公文，查辦外洩的公文為水源農村社區土地重劃案相關公文，竟然流給一般民眾非屬議員民代身分。

由於此事今天下午有網路以獨家報導方式，提及「竹市府證實有內部公文遭外洩給名嘴」，指出是名嘴李正皓昨天發文指控的昇益開發核定都更案，李正皓稍早貼文說明自己在市府的「深喉嚨」，「所謂的深喉嚨揪竟是誰？新竹市都發處網站。」

李正皓還說，因為都市更新利益太大，所以所有核定的公文與會議過程都是公告 ，當然得放在網路上讓人下載，新竹市政府的高層到底是在慌什麼？凡走過必留下痕跡。

據了解，該網路獨家報導將新竹市政府查辦的公文外洩案，與李正皓提出的昇益開發核定都更案連結在一起，但實際上並非同一件。昇益開發都更核定公文是公開資訊，新竹市政府查辦的是新竹市議會民進黨團18日開記者會提到的水源農村社區土地重劃案相關公文。

據了解，水源農村社區土地重劃案相關公文若要調閱，需要經過一定程序，不能直接提供給一般民眾，且非屬議員等身分職位者，有違反政府資訊公開法之虞。

竹市府說明，該名公務同仁將內部公文外流，當事人亦已承認在案，此案已交由政風調查，一切靜待政風單位調查後，再行對外說明，特此澄清。

新竹市長高虹安近日接連被指控打折租豪宅、名車代步及放行都更與土地重劃案件，新竹地檢署證實已主動簡報簽分他案偵辦中。圖／報系資料照
新竹市長高虹安近日接連被指控打折租豪宅、名車代步及放行都更與土地重劃案件，新竹地檢署證實已主動簡報簽分他案偵辦中。圖／報系資料照

都更 李正皓 高虹安

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