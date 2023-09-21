立院專報前爆進口液蛋冒國產 藍：要陳建仁說明、道歉

立法院明開議，將邀行政院長陳建仁到國會進行進口雞蛋專案報告，而在開議前夕不僅農業部長陳吉仲辭職，更爆出食品廠商為農業部代工，以土耳其、巴西進口蛋製成液蛋，產地標示為台灣。國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，進口蛋問題多，情節誇張，陳吉仲下台卻稱沒錯，會讓陳建仁報告，但要要求陳建仁說清楚問題、並代陳吉仲向全民道歉。

曾銘宗指出，這次的進口蛋及登革熱專案報告，是在野黨要求下才有的，所以預計不會杯葛，會讓陳建仁報告並詢答，但進口雞蛋從購買過程到數量資料等，都引起疑慮，近期更因效期標示成為食安問題，全民都在等答案。

曾銘宗說，情節如此誇張，陳吉仲到辭職竟都還堅稱沒做錯，說其他質疑都是抹黑，已引發社會不滿，因此陳建仁來報告「一定會有動作」，要要求陳建仁道歉，並說清楚這次問題在哪、如何改善等。

曾銘宗並指出，專案報告完接著26日是總質詢，若陳建仁堅持沒錯也不道歉，屆時會再研議用其他方式，為民眾表達抗議及不滿。據了解，進口蛋事件牽涉食安，已成在野黨這次質詢焦點，有些國民黨立委也私下說，可惜沒有抽到專案報告的質詢機會，否則可以好好監督。