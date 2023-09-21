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挺居住正義！藍優先推囤房稅 租金實價登錄、列特別扣除額

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨立法院黨團列出33項優先法案，國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，關注推動居住正義，將提案立法讓租金實價登錄，而調高「囤房稅」稅率、房屋租金支出變更為特別扣除額等修法草案，也都會在委員會推進審查。本報資料照片
國民黨立法院黨團列出33項優先法案，國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，關注推動居住正義，將提案立法讓租金實價登錄，而調高「囤房稅」稅率、房屋租金支出變更為特別扣除額等修法草案，也都會在委員會推進審查。本報資料照片

立法院明天開議，國民黨立法院黨團列出33項優先法案，國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，關注推動居住正義，將提案立法讓租金實價登錄，而調高「囤房稅」稅率、房屋租金支出變更為特別扣除額等修法草案，也都會在委員會推進審查進度，呼籲跳票未實踐居住正義的民進黨跟進支持。

曾銘宗表示，蔡英文總統上任時承諾落實居住正義，但執政七年多，房價高漲，青年低薪買不起房的問題更加嚴重，承諾早就跳票，現在選前行政院才提出「囤房稅」草案送進立法院，是選舉考量，呼籲不僅囤房稅，國民黨團提出的三項居住正義修立法，民進黨也歡迎快跟進。

曾銘宗表示，黨團將提出「租賃住宅市場發展及管理條例修正草案」，明定出租人應於簽訂租賃契約日起三十日內，申報登錄成交案件實際資訊，並訂定違反之罰則及檢舉獎勵制度。

「囤房稅」方面，主張應調高持有第四戶房屋以上者稅率，採差別稅率或累進稅率，調高非供自住或非公益出租人出租使用者的稅率上限，擴大自用住宅與非自用住宅稅率差距，而財政委員會中國民黨立委也提出，應將現行租屋供自住的房屋租金支出，由列舉扣除額變更為特別扣除額，並提高得申報額度。

曾銘宗指出，包括像「最低工資法」立法，民進黨執政多年都跳票，國民黨團不僅很早就提出「最低工資法」、「囤房稅」修立法等，在低薪、房價問題上的修法，也都和國民黨總統參選人侯友宜政見一致，歡迎綠營跟進。

國民黨 立法院 居住正義 囤房稅 曾銘宗

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