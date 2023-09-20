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立委批 台鹽綠能淪雲豹洗錢小弟？
民眾黨立委陳琬惠昨天指出，經濟部旗下的台鹽綠能成綠營權貴鍊金大本營，雲豹能源用紙上公司轉一手，從台鹽綠能搬走上億元，她質疑，國家推動綠能的公司淪為與綠營關係匪淺之企業的洗錢小弟，要求經濟部長王美花與前台鹽綠能董事長、現任內政部次長吳容輝出面說明；同時呼籲檢調單位盡速介入調查。
陳琬惠指出，二○一八年台鹽綠能與恩富資本簽訂光電申設勞務、土地管理、漁電共生工程與場域設計等合約，同時，恩富資本提出以指定價格指定雲豹能源協助電業籌設；但二○二○年一月時，在雲豹能源的建議下，台鹽綠能改跟縱橫家公司簽約辦理電業籌設。
陳琬惠質疑，縱橫家地址就是雲豹能源所在地，聯絡人是雲豹能源的經理，縱橫家實質上是雲豹能源所掌控的紙上公司，結果恩富資本先是發包申設勞務給台鹽綠能，台鹽綠能再將電業籌設轉包給縱橫家，只是轉了一手，雲豹能源就從台鹽綠能搬走上億元。她呼籲檢調單位應該依法主動介入調查，不要因為是綠營自己人就不敢辦。
台鹽公司昨發聲明指出，台鹽綠能與下包廠商的商業合約，由恩富資本支付費用給台鹽綠能，再依據與縱橫家簽訂的合約條件，分期支付費用，台鹽綠能並沒有損失。而經濟部身為台鹽綠能母公司台鹽公司的股東，已經要求台鹽加強內控，公司更全力配合司法調查，以維護公司及股東權益。
台鹽公司表示，台鹽綠能二○一八年起與外商「恩富資本」簽約合作台南北門漁電共生案場，而外商同年十一月在台灣登記成立恩富資本台灣太陽能有限公司。台鹽綠能與該外商簽訂合約包括申設勞務、土地管理、場域設計等，其中僅申設勞務合約中有關電業籌設一部分，由支付款項的恩富資本以指定價格給雲豹能源辦理。隨後依雲豹能源建議，台鹽綠能在二○二○年一月改跟縱橫家公司簽約辦理電業籌設。
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