高虹安涉貪起訴 民眾黨停權處分

民眾黨籍新竹市長高虹安在立委任內遭控涉嫌詐領助理費，遭檢方以貪汙治罪條例起訴。民眾黨中央評議委員會決議，對高虹安祭出暫停黨權處分，在判決確定無罪以前，不得聲請恢復黨權。根據民眾黨廉政準第六條規範，只要經法院一審判決有罪，應予開除黨籍。民眾黨主席柯文哲昨表示，中評會是獨立運作單位，結果出來只能尊重。

民眾黨此時出手處理高虹安，被解讀是替柯文哲選情止血，柯文哲表示，凡事要符合比例原則，他要告訴民進黨，去年地方選舉會什麼會輸掉，套一句台灣話「打到無款（指不像話）」，民進黨繼續這樣打下去，老百姓會反感。

柯文哲說，他也不認為高虹安做的每一件事都對，該怎麼做就怎麼做，該告誡會告誡高虹安，該支持就支持，但要符合比例原則，「把高虹安打成這樣，雞蛋問題不去處理，每天在處理高虹安。」

媒體詢問不認同高虹安哪件事情？柯文哲沒有正面回應，僅稱「私底下跟你說」；他重申，人不可能每件事都做到一○○分，包括他自己也一樣，但是有錯就改，也不會護短。至於是否認同高虹安男友干政，柯文哲說，干政要有事實認定，到底有或沒有，他不用替高虹安回答，人家指控，高虹安要自己出來面對，按照相關規定來做就好。