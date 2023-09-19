擁核民團要總統參選人簽承諾書 轟民進黨能源政策錯誤

民團「氣候先鋒者聯盟」今於立法院舉行記者會，喊話各總統參選人，盼簽署承諾書，將核能當作低碳電力選項之一，邀集國際專家團隊進行核四完整檢查，過程公開透明，且對既有三座核能電廠詳細評估延役或更新設備的可行性與效益，也應確保原子能研究機構研究工作足夠獨立，關注、接軌國際原子能技術發展趨勢。

氣候先鋒者聯盟發言人江肇元說，能源轉型需要有完整視野。目前政府的能源轉型政策都是對外宣稱，盡量使用再生能源，電力需求不會再增加，但後來還有很多需要考慮，比如未來可能有越來越多的電力化交通工具，或是工業生產智慧化和安全化，讓產業升級。又或者是雞蛋從養殖、洗選到加工，都需要電力。他舉例，核四如果多兩部業界主流的百萬瓩等級的核能發電機組，一年的發電量相當於能把主要都會區的馬路上面大部分的車輛都換成電動車。

氣候先鋒者聯盟發起人楊家法表示，七年的能源轉型就是三不一沒有，非核家園從來不是全民共識，核能最大問題是它賺錢太有效率，擋人財路；不會讓國家賺錢，目前只看到電給財團，債留人民，這和7年前民進黨提出能源轉型修法可還利於民說法完全矛盾；不會減少火力發電，目前看到無法兌現減碳目標，因為火力占比仍太高；對百姓沒有任何好處，花大錢買了過多供需不穩的電，再花更多成本讓它穩定，依政府之目標，三年後每年至少要2000億的風光購電費，還不包括其他的輔助服務成本。7年來，台灣火力發電增加293億度，低碳電力增加6億度，低碳電力比例從17.5%降16.4%，發電都用火力，且國際燃料漲，台電當然要虧損。

來自瑞典、長居台灣的低碳能源網開發者陸曉鷗以全球多國能源使用狀況數據與趨勢，說明核能與再生能源並行是減少碳足跡、達成淨零碳排的可行選項。他展示國外所謂新世代環保團體，指出核能是安全乾淨的能源。陸認為，考慮未來能源政策須評估四條件，一是低碳電力比例，二是人均電力消費，三是多少比例依賴水力發電，四是對進口電力的依賴度，陸特別提醒，台灣的電網是獨立電網，沒有連到其他電網，所以除非考慮連到對岸的電網之外，參考丹麥的案例不太可行。

江肇元拿出總統參選人承諾書，並提出三大訴求，專案邀集國際專家團隊進行龍門電廠（核四）的完整檢查，盡量讓過程公開透明；針對既有三座核能電廠，詳細評估延役或更新設備的可行性與效益，進行公開審議；確保原子能研究機構在研究工作上有足夠的獨立性，持續關注、接軌國際原子能技術發展趨勢。