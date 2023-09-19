蘇貞昌將出新書 分享會做事團隊「護國四年」

行政院前院長蘇貞昌今天在臉書發文，發表新書「護國四年：會做事的團隊，盼台灣成為幸福之地」。蘇貞昌說，我們要讓年輕人覺得，就算影響選舉，也會堅守價值，亞洲第一個婚姻平權國家誕生。蘇貞昌也在臉書上公開短片，濃縮蘇內閣推動婚姻平權的困難和成果，為新書的發售做暖身。

蘇貞昌辦公室幕僚表示，蘇貞昌卸任行政院長後，一直想用文字記錄並感謝許多人的幫忙和貢獻，任期長達四年，施政涵蓋範圍非常廣，不可能一本書寫完，挑選十個具有代表的主題，敘述這個行政團隊盡心盡力，守護這個國家的歷程。

幕僚說，這本新書共有十章，由遠足文化發行、謝其濬採訪寫作，全書300多頁，內容從推動婚姻平權、全國中小學班班有冷氣、屏鵝公路電纜地下化、改造前鎮漁港、向山海致敬，到擋住非洲豬瘟、度過百年大疫、應對百年大旱，以及逆轉四大公投、邁向福利國家等，都是攸關台灣百年久遠的建設或施政。

據了解，蘇貞昌在今年1月卸任後，想寫書感謝這四年內奉獻心力的人。全書架構大概於今年3月發想構築，蘇貞昌幕僚整理資料。在讀書共和國社長郭重興與作者謝其濬全力幫忙，以及許多部會首長抽空接受訪談下，才讓這本書能夠順利在半年內問世。

蘇貞昌辦公室幕僚表示，目前規畫10月初舉辦新書發表會，另外在北部和南部也有簽書會，待規畫完成再公布時間與地點。蘇貞昌新書已在各大通路開始預購，預計9月27日後寄送各通路販售，預購讀者可在9月27日後陸續收到書。