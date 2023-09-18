內政部組改完成 林右昌邀歷任內政部長出席餐會

內政部組改經過5度扣關，今年9月20日將完成改制，現任內政部長林右昌為感謝推動組織改造歷任13位部長的貢獻，今晚舉辦感恩聚會，邀請歷屆13名部長出席。今晚出席共有7名，加上林右昌及曾代理部長的政務次長花敬群，共9名部長齊聚，見證組改成功的新里程碑。

今晚出席的前任部長包括張博雅、余政憲、蘇嘉全、李逸洋、李鴻源、葉俊榮、徐國勇。林右昌表示，組織改造跨越了長達四分之一個世紀的努力，從前部長黃主文開始推動，歷經張博雅、余政憲、蘇嘉全、李逸洋、廖了以、江宜樺、李鴻源、陳威仁、葉俊榮、徐國勇、花敬群及自己共13位部長，期間面對無數次的挑戰，終於迎來最終成功，這是歷任部長和內政部全體同仁共同努力的成果，也是對過去25年來持續奮鬥的肯定。

林右昌提到，這次特別舉辦感恩聚會，主要是想對曾經為內政部組改貢獻心力的所有前任部長表達感謝之意，未來內政部將以一個更專業和貼近人民的內政團隊，回應民眾需求，打造一個安全、安居、安心的永續生活環境。

感恩會現場氣氛歡樂，歷任部長與同仁一同回顧參與改造的歷程及面臨的挑戰，也分享了任內推動的經驗。

多位部長一致表示，這是內政部重大的里程碑，將更有助於國家內政事務未來的發展。另外，內政部特別請馬祖酒廠製作了一款內政部組織改造成功紀念酒，對內政部多年來的努力留下歷史紀錄，並展望未來。