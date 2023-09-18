聽新聞
test
0:00 / 0:00
亞利桑納州長郝愷悌訪台 蔡英文總統明接見
總統府發言人林聿禪今天表示，總統府誠摯歡迎美國亞利桑納州新任州長郝愷悌（Katie Hobbs）率團來訪，蔡英文總統預計將在明天下午於總統府接見訪問團，雙方將就台灣與亞利桑納州之間的經貿與學術交流，以及台美經貿關係等議題交換意見。
林聿禪表示，台灣與亞利桑納州近年在半導體及電動車等民主產業供應鏈，有密切的合作，雙方在教育、文化等領域，也有頻繁互動與往來。此外，郝愷悌州長也多次透過如提出友台議案等具體行動，大力支持台灣的國際參與。
林聿禪表示，此行為郝愷悌於今年1月就任後首度訪台，這也是她繼2016年來訪後，第二度訪問台灣。期盼透過此行，促進台灣與亞利桑納州在各領域的合作交流，並進一步促進台美經貿關係發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言