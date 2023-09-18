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亞利桑納州長郝愷悌訪台 蔡英文總統明接見

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。記者胡經周／攝影
蔡英文總統。記者胡經周／攝影

總統府發言人林聿禪今天表示，總統府誠摯歡迎美國亞利桑納州新任州長郝愷悌（Katie Hobbs）率團來訪，蔡英文總統預計將在明天下午於總統府接見訪問團，雙方將就台灣與亞利桑納州之間的經貿與學術交流，以及台美經貿關係等議題交換意見。

林聿禪表示，台灣與亞利桑納州近年在半導體及電動車等民主產業供應鏈，有密切的合作，雙方在教育、文化等領域，也有頻繁互動與往來。此外，郝愷悌州長也多次透過如提出友台議案等具體行動，大力支持台灣的國際參與。

林聿禪表示，此行為郝愷悌於今年1月就任後首度訪台，這也是她繼2016年來訪後，第二度訪問台灣。期盼透過此行，促進台灣與亞利桑納州在各領域的合作交流，並進一步促進台美經貿關係發展。

總統府發言人 蔡英文

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