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離職下屬反咬！高虹安爭議連環爆 管理上犯了哪些錯？

遠見／ 文．陳思豪
新竹市長高虹安。 聯合報系資料照片／記者林澔一攝影
新竹市長高虹安。 聯合報系資料照片／記者林澔一攝影

新竹市長高虹安近期爭議連環爆，先是捲入搭名車、住豪宅爭議，近日小內閣又現「出走潮」，最糟糕的是這些離開的下屬，毫不避諱地點出高虹安管理市政上，犯了不少低級錯誤，對人才更毫不尊重。

高虹安先前遭爆料搭乘百萬名車跑行程，還住在高檔豪宅，儘管她上周公開秀出租賃契約，仍無法釋疑；而就在這最動盪的時刻，市府又突然發布人事異動，包括副市長蔡麗清、文化局長錢康明雙雙去職，其中文化局由副局長李欣耀代理局長職務，副市長人選至今仍無答案。

人事消息一出，讓外界霧裡看花，而兩位當事人都在個人臉書，留下不滿高虹安的訊息，蔡麗清洋洋灑灑感謝許多市府、議會同仁，卻獨漏市長高虹安，錢康明講得更直白，點名高虹安身邊有「好朋友」，對市政工作頻頻下指導棋。

已離職錢康明，指出高虹安管理市政上4個「不對」

錢康明指出，自己上個月28日被叫去市長室，根本聽不懂高虹安說了什麼「具體原因」，就要他做到9月10日，隨後他和高虹安單獨對話，提醒對方要注意好朋友（男友）所作所為，這樣遲早會出事。

錢康明語重心長地說，他（高虹安男友）不是幕僚長，不是府內人員，常把市長室的主任和某些秘書單獨約出去談事情是不對的；把自己約出去談新竹市跨年晚會是不對的；「特別關心」市府內的一些事情是不對的；在外面「幫忙談事情」是不對的。

豪車、豪宅只是開始，他認為很多事情別以為法律能切割，若不是因為高的身分，高的好朋友（男友）會有那麼多和別人「談事情」的機會嗎？一旦啟動調查，人人為求自保，一切終將現形。最後呼籲這位好朋友，能好好找一份工作，讓市長當新竹市唯一的市長。

爭議連環爆，衝擊柯文哲選情

由於是高虹安小內閣成員的指控，各界都對內容極高的真實性，也對高虹安的施政有不小衝擊。

民進黨新竹市議員劉康彥直接點名，局長這些公開的指控，已經證明李忠庭公然介入政府運作、喬市府標案，現階段政風單位跟檢調，一定要介入盡快調查清楚。

他認為，過去高虹安在立法院就利用李忠庭當白手套，結果出了一堆問題，如今這樣的狀況又搬來新竹市政府；他也點名民眾黨主席柯文哲，近日來新竹成立後援會，但一個是疑似貪汙的市長，另一個犯罪的前新竹縣長，「這就是你對故鄉新竹市的回饋？」質疑柯文哲總統還選得下去？

民進黨議員楊玲宜也質疑，高虹安的男友沒有一官半職，可以直接指揮市府內部，並且干預跨年晚會，甚至一起共享市長權力，如今局長的臉書就是鐵證，對台灣民眾黨標榜的新政治，真的不敢恭維。

唯一副市長懸缺，市府呈真空狀態

爭議連環爆、人事大動盪，也讓不少人擔心整個施政推動會受到影響。

「我看不懂這波人事調整」，民進黨議員劉彥伶坦言，除了副市長與文化局長，城市行銷處林正光也轉任參議，這些官員這幾個月表現都很盡責，處理業務即時，重點是不分黨派，反應的事情都用最快時間處理，真的無法理解為何做這些調整。

特別是副市長部分，現階段離開的首長都有代理人，唯獨副市長還沒公布，偏偏副市長職務非常重要，身上掛了不少重要案子如新竹棒球場，新竹市不像其他縣市，現階段只有一位副市長編制，等於無其他人可代理，市政運作完全停擺，等於所有案子都可能延後。

她直言，副市長就是市長的代理人，高虹安最近安排很多考察行程，甚至還要為了官司請假北上，不解市府要怎麼因應這樣情形。

團隊用不到一年就被丟棄，處理下屬離職不得體

最後她提醒高虹安，這波的首長等於是用了不到一年就被丟棄，其中蔡麗清還是放下檢察官工作來幫忙，另外從錢康明的發文還看到，高虹安在下屬離職時，竟然還是透過幕僚轉交謝禮，非常不得體，這些人才被這樣的對待，對高虹安未來尋覓新人才，會有很大的影響。

面對府內爭議，市府官員幾乎不願評論，但有官員私下坦言，因為市長公務繁忙，加上要出席不少公開活動，很多公文慣例會由副市長代為決行，如今副市長出缺，行政流程自然會受到影響，可能就交由秘書長來處理。

民眾黨議員宋品瑩則緩頰，強調這些人事異動本來就是高虹安市長任用權，每個小內閣都會有人事調整，不必過度解讀，她相信很快就會有新的接任人選。

從助理費、豪宅，到目前的人事爭議，高虹安從上任至今，幾乎無時無刻都在暴風圈中心，問題跟破口出在哪裡，大家一目了然，不少政治人物本身潔身自愛，但高虹安犯了不少管理市政上低級錯誤，若不再做調整，相信高虹安的爭議與麻煩，仍會持續下去。

延伸閱讀

（本文出自2023.09.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

高虹安 蔡麗清 錢康明 高虹安男友 柯文哲 李忠庭 楊玲宜

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