政院增社福津貼 預算編列不足

行政院長陳建仁昨拍板「一一三年八加一項社會福利津貼調整」，預計調升百分之七，受益的人數達三○八點六萬人，預算估約一三一三點八億元，但與行政院明年度預算編列的一一二○億元還差一九三點八億元。政務委員林萬億昨天表示，不足部分，政府要想辦法去支付。國民黨立法院黨團總召曾銘宗批評，民進黨執政七年半都不做，現在卻配合民進黨總統參選人賴清德政見才提出，行政院變成賴競選後援會行政科。

衛福部表示，低收入戶三項生活補助調升為每人每月二三○六元至一萬八一九五元；身心障礙者生活補調整為四○三六元、五四二○元、九四五五元；中低收入老人生活津貼調整為四一五一元、八三○二元；弱勢兒童及少年生活扶助調整為二一九○元至二六五三元。

國民年金老年年金給付加計金額、老年基本保證年金、遺屬年金給付及原住民給付每人每月調整為四○三六元；身心障礙年金給付及身心障礙基本保證年金調整為五四二○元；老年農民福利津貼調整為八○八○元。

而「最低工資法」政院版草案也將在這會期送入立法院審議，林萬億表示，協商都已完成，現在只是缺送院會，「我們被總統和院長要求盡快完成，希望可以及早立法通過」。

曾銘宗表示，大方向支持行政院社福津貼增加及「最低工資法」修法，但近年在野黨每年都有提出調高社福津貼、改善低薪等提案，「最低工資法」修法蔡英文總統上任就承諾過，最早提出版本的卻是數年前時任國民黨立委的蔣萬安，現在行政院根本是為呼應賴清德近日提出的政見，一直要等到民進黨的候選人選前提出才推動。

民進黨立法院黨團副書記長洪申翰表示，政府就是在既有的時程上面，做該做的事情，包括津貼的調整、金額的增加，「不用把每件事情都聯想到選舉」，其實都是因應整體社會的需求，真的不用太政治化，選舉是選舉，但是一個國家該有的治理，民進黨還是非常認真地在進行。