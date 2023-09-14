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利比亞颶風侵襲過境 外交部：擬捐一百萬美元助重建

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
利比亞洪災重災區德納，埃及救援隊成員檢查受災地區。路透
利比亞洪災重災區德納，埃及救援隊成員檢查受災地區。路透

利比亞東部因受到颶風侵襲，暴雨引發山洪爆發並沖潰水壩，洪災造成重大災情，死傷慘重。外交部表示，基於人道精神，宣布將捐款100萬美元（近新台幣3200萬元）協助災民安頓及各項復原重建工作。

利比亞東部近日受到丹尼爾（Daniel）颶風侵襲，於9月10日至11日間在山區降下歷史紀錄雨量，引發洪災，造成包括德納（Derna）及班加西（Bengazi）等城市嚴重洪災。過去幾日來，傷亡人數持續增加，根據利比亞政府統計，截至14日死亡人數已超過5300人，失蹤人數也逾萬人。

外交部表示，在利比亞洪災發生後第一時間，外交部即指示兼轄利比亞的駐約旦代表處向該國駐約旦大使館表達我國政府及人民的哀悼及慰問，並表達提供協助的意願。

外交部指出，台利兩國雖然無邦交，目前也未互設代表處，但由於災情持續擴大，傷亡人數攀升，基於人溺己溺的人道關懷精神，外交部將透過適當方式捐款100萬美元予利比亞政府，協助災民安頓及各項復原重建工作，也期盼災民早日重整家園，恢復正常生活。

利比亞 外交部 約旦

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