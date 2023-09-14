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民進黨：持續照顧長輩及弱勢民眾 調升八項社福津貼

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨中央黨部。記者邱德祥／攝影
民進黨中央黨部。記者邱德祥／攝影

民進黨今天表示，黨主席賴清德深入基層接獲民眾反映，國家社會救助津貼應該酌予增加，包括老農津貼、國民年金、弱勢族群的生活補助津貼等，民進黨感謝行政院及時回應民意，本次推估調增7%是歷次最高，包括調高6項社會福利津貼、2項國民年金給付及老年農民福利津貼。

民進黨指出，每人每月依資格及領取項目不同，調增金額在143元至1190元之間，包含低收入戶、中低收入戶長輩、身障、弱勢族群、兒少族群等相關社福津貼都調漲，估計逾有308萬餘人受惠。調整後國民年金的老年基本保證年金從每月3772元達到每月4036元；老年農民福利津貼從每月7550元達到每月8080元。政府依法每4年調整八項社福津貼，2024年適用，讓相關津貼能隨著物價指數調高以滿足國人基本生活所需，普遍性的照顧民眾的生活。

民進黨表示，蔡英文總統任內推動長照2.0，將社區型長照服務模式建深建廣獲得極高滿意度，民進黨也理解到有些家庭需要外籍看護工的幫忙，以減輕家庭照顧負擔，但年齡不該也不能是唯一根據，應該視失能者身體狀況判定。因此今天行政院秉持簡政便民擴大照護的原則，放寬家庭看護移工申請門檻，申請看護移工採取多元認定，放寬申請的有三項，包括已接受長照照顧服務一段時間(CMS)、經臨床失智評估量表診斷(CDR)，及特定身心障礙重度等級以上免評項目擴大(ICF)，估計符合條件的受益人數約60萬人。

民進黨 外籍看護 長照 國民年金 低收入戶

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