快訊

進口雞蛋海關數字兜不攏 國民黨團疑有超思外第三者

「墨西哥外星人千年屍身」曝光！其中一具體內有「卵」

史上最重罰！中華電、台灣大聯合取消通話費優惠 公平會重罰7600萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔣萬安獲時代雜誌百大影響人物 綠議員不意外「全都靠阿公」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
針對台北市長蔣萬安13日獲得時代雜誌次世代百大影響人物，民進黨北市議員簡舒培認為，蔣上任快滿一年，加上其家族背景，她並不意外。圖／聯合報系資料照
針對台北市長蔣萬安13日獲得時代雜誌次世代百大影響人物，民進黨北市議員簡舒培認為，蔣上任快滿一年，加上其家族背景，她並不意外。圖／聯合報系資料照

台北市長蔣萬安13日獲得時代雜誌次世代百大影響人物，並稱其越來越被認為是未來的總統候選人，民進黨議員簡舒培認為，蔣能夠獲得這樣評價，其實就跟他選上台北市長一樣「全都靠阿公」，並非市政表現亮眼，上任至今快滿一年，她仍看不到蔣的魄力，更看不見蔣對於未來建設發展想法，未來若真要角逐總統大位，恐怕要先拿出魄力，讓民眾看見。

簡舒培表示，蔣萬安是蔣家第四代，過去蔣中正、蔣經國後代，相隔多年後當上首都市長，獲得外媒關注，並非他在市政表現有多出色，從家族背景、上任時間點，今天會登上時代雜誌次世代百大影響人物，她並不意外，

蔣萬安上任至今也將近一年，簡舒培認為，蔣的魄力至今仍未展現出來，還是跟過去擔任立法委員一樣當「不沾鍋」，以她目前來看，蔣所提出的政策，都是大撒幣補助，但對於台北市重大建設發展全都沒有，她舉例，雖然蔣提出「都更三箭」但在都更推動上並沒有比較快速，蔣自己所提出未來發展，至今仍看不見。

至於蔣萬安被認為是未來的總統候選人，簡舒培表示，台北市是首都，也是國人關注焦點，更佔大量媒體版面，歷屆台北市長陳水扁、馬英九、柯文哲卸下台北市長後都當過總統或參加選舉，身為首都市長蔣加上身份背景，當然也會被點名未來有機會角逐總統大位。

簡舒培 蔣萬安

延伸閱讀

外媒稱蔣萬安可能是未來總統候選人 黃瀞瑩：還很難說

大直受損建物何時拆？ 蔣萬安曝關鍵

蔣萬安獲選時代雜誌次世代百大影響人物 稱可能是未來總統候選人

蔣萬安為國民黨注新血 入選時代雜誌次世代百大榜

相關新聞

前文化局長說竹市有跨年 高虹安：溝通有誤會感謝他付出

新竹市前文化局長錢康明近日指控市長高虹安男友干預跨年晚會活動，並強調「自己離職前，新竹市都有跨年晚會」，市府昨說明7月已...

蔣萬安獲時代雜誌百大影響人物 綠議員不意外「全都靠阿公」

台北市長蔣萬安13日獲得時代雜誌次世代百大影響人物，並稱其越來越被認為是未來的總統候選人，民進黨議員簡舒培認為，蔣能夠獲...

民主國會30年 立法院16日舉辦全國古蹟日國會殿堂巡禮

立法院響應全國古蹟日，將在本周六（16日）上午9時至下午5時，舉辦「民主國會30年－全國古蹟日歡迎巡禮台灣國會殿堂」活動...

外媒稱蔣萬安可能是未來總統候選人 黃瀞瑩：還很難說

台北市長蔣萬安13日獲時代雜誌次世代百大影響人物，時代雜誌形容蔣是最年輕的台北市長，他承諾要為國民黨注入新血，國民黨因為...

郭台銘副手出爐 「人選之人總統」賴佩霞隨時可退 在演哪齣大戲？

鴻海創辦人郭台銘今天宣布副手人選賴佩霞，獨立參選專車繼續向前開，但是郭陣營又對外表示，「隨時可退」列前提，因為郭台銘的參選是為了促成藍白整合。千呼萬喚始出來，郭董萬中選一，選了「人選之人-造浪者」中的總統級角色「林月真」當副手，「林月真」在戲中當選了，這一次賴佩霞要繼續扮演勝選者，還是陪郭董演一段落幕大戲？郭台銘的葫蘆裡賣什麼藥？在野陣營整合是否破局？備受矚目。

台星外交風波19年後楊榮文再提反台獨 民進黨政府反應大不同

2004年9月，時任新加坡外交部長的楊榮文在聯合國大會發表反台獨言論，引起台灣與新加坡「PLP」風波。當時民進黨政府的外交部長陳唐山，因為不滿楊榮文言論，對著獨派團體公開批評新加坡是鼻屎大國家，用閩南語罵新加坡拍北京當局的馬屁。楊榮文近日又來到台灣發表公開演說，這次依舊表達了對台灣獨立是否可行的懷疑態度，只不過這次民進黨政府低調以對，沒有再用粗話批評楊榮文。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦