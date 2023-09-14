蔣萬安獲時代雜誌百大影響人物 綠議員不意外「全都靠阿公」

台北市長蔣萬安13日獲得時代雜誌次世代百大影響人物，並稱其越來越被認為是未來的總統候選人，民進黨議員簡舒培認為，蔣能夠獲得這樣評價，其實就跟他選上台北市長一樣「全都靠阿公」，並非市政表現亮眼，上任至今快滿一年，她仍看不到蔣的魄力，更看不見蔣對於未來建設發展想法，未來若真要角逐總統大位，恐怕要先拿出魄力，讓民眾看見。

簡舒培表示，蔣萬安是蔣家第四代，過去蔣中正、蔣經國後代，相隔多年後當上首都市長，獲得外媒關注，並非他在市政表現有多出色，從家族背景、上任時間點，今天會登上時代雜誌次世代百大影響人物，她並不意外，

蔣萬安上任至今也將近一年，簡舒培認為，蔣的魄力至今仍未展現出來，還是跟過去擔任立法委員一樣當「不沾鍋」，以她目前來看，蔣所提出的政策，都是大撒幣補助，但對於台北市重大建設發展全都沒有，她舉例，雖然蔣提出「都更三箭」但在都更推動上並沒有比較快速，蔣自己所提出未來發展，至今仍看不見。

至於蔣萬安被認為是未來的總統候選人，簡舒培表示，台北市是首都，也是國人關注焦點，更佔大量媒體版面，歷屆台北市長陳水扁、馬英九、柯文哲卸下台北市長後都當過總統或參加選舉，身為首都市長蔣加上身份背景，當然也會被點名未來有機會角逐總統大位。