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陳明通台大榮退？王鴻薇批台大校長、政府都該下台

聯合報／ 記者張睿廷屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇今表示，民進黨政府放任台大做出辱沒台大校譽的事情，台大校長陳文章應要下台，政府也應下台。圖／王鴻薇提供
國民黨立委王鴻薇今表示，民進黨政府放任台大做出辱沒台大校譽的事情，台大校長陳文章應要下台，政府也應下台。圖／王鴻薇提供

據媒體報導，台灣大學昨辦退休人員茶會，台大校長陳文章致贈紀念品，涉及學倫爭議國安局前局長陳明通在其中，台大社科院長蘇宏達批校長應下台。國民黨立委王鴻薇今表示，民進黨政府放任台大做出辱沒台大校譽的事情，台大校長陳文章應要下台，政府也應下台。

王鴻薇說，陳明通在台大所指導的2個學生，包含新竹前市長林智堅、行政院副院長鄭文燦，都已經確定抄襲，且被撤銷學位，台大卻輕放陳明通，讓陳明通可以退休，第二次領到退休金。

王鴻薇批，讓大家更不能接受的是，竟還要讓陳明通榮退，還要發紀念品給他。她酸，乾脆台大發獎狀給陳明通，難道台大「被洗門風」還覺得非常光榮嗎？還認為陳明通是應該被尊敬，讓其光榮退休的老師嗎？這也難怪蘇宏達認為台大校長應該請辭，因為台大校長沒有辦法繼續維持台大的風骨。

王鴻薇指出，在民進黨的執政下，民進黨的高官為所欲為，即便踐踏學倫，傷害台大的聲譽，但台大卻給陳明通禮遇，這樣的校長應該要下台。更重要的是，這個政府放任台大最高學府，做出辱沒台大校譽的事情，這樣的政府真的應該要下台。

陳明通 王鴻薇 台灣大學 蘇宏達 陳文章 林智堅 鄭文燦

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