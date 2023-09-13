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陳明通台大榮退各界議論 台大畢業議員感概：今非昔比

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
捲入「論文門」國安局前局長陳明通於台大榮退，引發各界議論，議員楊植斗坦言，台大今非昔比，已不是當年「敦品勵學丶愛國愛人」的第一學府了。圖／聯合報系資料照
捲入「論文門」國安局前局長陳明通於台大榮退，引發各界議論，議員楊植斗坦言，台大今非昔比，已不是當年「敦品勵學丶愛國愛人」的第一學府了。圖／聯合報系資料照

新竹市前市長長林智堅因論文遭認定抄襲，連帶波及指導教授國安局前局長長陳明通，陳今年八月退休，卻被發現，台大舉行卸任主管暨人員榮退儀式，也在受獎名單，引起各界議論，台大校友、台北市議員楊植斗感慨，台大今非昔比，愈來愈多學生只想投機，跟他過去念書那些滿懷熱血、想要改變社會同學已然不同。

楊植斗批評，陳明通讓台大國發所淪為假論文製造所，「教出林智堅這種學生，竟還能出席台大卸任人員榮退儀式，並獲得授獎，這算什麼？」他回憶，10年前就讀台大時，縱然身邊老師和同儕大多是綠的，但仍能感受到同學的熱血，懷抱著改變社會的理想。

楊植斗感慨，近年來，大家有樣學樣，「紛紛成為像林飛帆這樣的投機者，在民進黨內大出風頭。」，台大不但墮落，而且臭不可聞，已經不是當年「敦品勵學丶愛國愛人」的第一學府了。

台大 楊植斗 林智堅 陳明通 論文抄襲 林飛帆

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