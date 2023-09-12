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我國在孟買增設辦事處 葉達夫：鴻海有意赴印度投資

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
行政院長陳建仁今天接見「印度台北協會」會長葉達夫（Manharsinh Laxmanbhai Yadav）。圖／行政院提供
行政院長陳建仁今天接見「印度台北協會」會長葉達夫（Manharsinh Laxmanbhai Yadav）。圖／行政院提供

行政院長陳建仁今天接見「印度台北協會」會長葉達夫（Manharsinh Laxmanbhai Yadav）一行時表示，我國在孟買增設辦事處後，將能進一步提升兩國的合作夥伴關係，共同促進印太區域和平、安全與繁榮。葉達夫也說，特別是鴻海及其他公司有意赴印度投資，盼能與台灣更深化雙邊夥伴關係。

陳建仁表示，台印度經貿結構高度互補，雙方在經貿、教育、文化及供應鏈等領域已取得長足進展，雙邊貿易總額更在2022年創下84億美元的歷史新高。葉達夫曾擔任印度政府部門諸多要職，今（2023）年8月自印度來臺抵任，顯示印度愈加重視與臺灣發展緊密關係。

陳建仁指出，葉達夫曾派駐瑞士日內瓦、比利時布魯塞爾及美國華府等地，也在印度總理府擔任重要職務，主管外交、經貿、國防、科技等跨領域議題，今年8月自印度來台抵任，顯示印度愈加重視與台灣發展緊密關係，台印度雙邊合作將持續深化。

陳建仁特別恭賀印度在2022年成為全球第五大經濟體，並在今年成為全球第一大人口國，同時印度憑藉龐大市場、人口紅利及潛在商機，也一躍成為全球企業優先考量的主要投資國之一。他也樂見臺印度雙方持續推動文教交流，目前在臺的印度留學生多達3000人，我國也在印度成立27個「台灣教育中心」，相信透過兩國人民互動交流，將促進雙邊友誼更加密切。

陳建仁強調，台灣與印度近年來基於互信與共享價值，已發展穩健的夥伴合作關係，雙方在經貿、教育、文化及供應鏈等領域密切交流，取得長足進展，雙邊貿易總額在2022年更創下84億美元的歷史新高。相信我國在孟買增設辦事處之後，將能強化台灣與印度西部地區的合作夥伴關係。

陳建仁表示，面對中國在印太區域持續擴張地緣政治影響力，威脅區域和平與穩定，我國欣見印度深化與理念相近國家的合作，積極參與「四方安全對話」（QUAD）及「印太經濟架構」（IPEF）等區域機制，共同因應區域和全球挑戰。

葉達夫指出，台灣即將在印度孟買設立新的辦事處，特別是鴻海及其他公司也有意赴印度投資；此外，目前雙方正協商有關移工、傳統醫藥等領域的合作備忘錄，顯示兩國正朝好的方向邁進。印度與台灣仍有許多值得發展的潛力，特別是在經貿投資、移工等領域，盼能與台灣更深化雙邊夥伴關係。

訪賓一行尚包括印度台北協會甘泉（Aparna Ganesan）副會長，由外交部次長田中光陪同，前來行政院拜見陳建仁，行政院發言人林子倫也在座。

印度 陳建仁 孟買 鴻海

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