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對話走進死胡同？學者：兩岸顯然都沒有意願溝通

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
「2023地緣政治高峰論壇」今天舉行，邀請與會者以「雙象衝突，台灣安在？」為題共同研討，原本坐著聆聽的前總統馬英九（左一）也站起來發表意見。記者胡經周／攝影
「2023地緣政治高峰論壇」今天舉行，邀請與會者以「雙象衝突，台灣安在？」為題共同研討，原本坐著聆聽的前總統馬英九（左一）也站起來發表意見。記者胡經周／攝影

自蔡政府上台後，兩岸正式的溝通管道中斷，有學者說，這就像是「死胡同對話」(dialogue of the death)，兩邊都不願意展開對話，並認為這就是為什麼中斷雙邊對話永遠是錯誤的，因為很難再做恢復。

「2023國際地緣政治高峰論壇」今於台北香格里拉遠東飯店舉行，邀請到國內外外交、軍事學者專家共襄盛舉，針對美中關係，和台海情勢做討論。對於兩岸官方對話中斷多年，美國芝加哥大學政治學名譽教授查爾斯・利浦森（Charles H. Lipson）認為，這在美國有時會被稱為「死胡同對話」，看起來雙邊都沒有意願溝通。

他表示，這與美中關係很不一樣，美國今年已派出多位代表到北京，但現階段不管是北京方面，還是台北方面，似乎都無意與對方溝通，他也不確定該如何走出這個僵局。

哈佛大學甘迺迪政府學院國際關係教授史蒂芬・華特（Stephen M. Walt）則評論說，正因如此，中斷雙邊對話永遠是一個錯誤，因為不管哪一邊都不希望主動恢復對話，以免示弱。他表示，過去北京曾有機會恢復與台灣的對話，但兩邊都沒有抓住機會。

國際理事會會長馬凱碩認為，這很大的程度還是在於雙邊的互信，過去中國大陸相信前總統馬英九不會宣布台灣獨立，儘管民進黨也做出同樣的承諾，但中方不相信，也不願意與民進黨對話，以防民進黨轉為內宣，反倒讓中國大陸成為民進黨贏得選票的工具。

他認為，兩岸若要展開對話，九二共識仍是對話的基礎，也認為透過第三方來進行溝通可能是可行的辦法。他並大膽預測，兩岸在戰爭，與和平統一之外，未來可能會出現象徵性統一，卻彼此不干涉兩邊的政府運作。

民進黨 北京 美國

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