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馬說兩岸惡化年輕人不生 府：有九二共識就沒少子化？

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
總統府發言人林聿禪表示，對於「少子女化」的情形，政府提出許多因應對策。圖／總統府提供
總統府發言人林聿禪表示，對於「少子女化」的情形，政府提出許多因應對策。圖／總統府提供

前總統馬英九今天表示，蔡總統任內兩岸關係惡化，民眾對此感到憂慮，年輕人因此不敢生小孩。總統府今天回應，「少子女化」是國際都面臨的挑戰，並非只有台灣，請馬英九不用什麼都扯兩岸關係跟九二共識，難道有九二共識的國家就沒有少子女化的困難嗎？

總統府發言人林聿禪表示，對於「少子女化」的情形，政府提出許多因應對策，包含自2021年開始推動「擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助方案」，截至昨天，受補助夫妻已成功產下1萬3千多名嬰兒。此外也從各面向提出相關政策為年輕父母減壓，例如擴大育兒津貼、托育補助、擴大公共教保服務量、租金補貼及租稅優惠等。而明年「少子女化對策」的預算，也將創下1201億的新高。政府將持續努力落實「0到6歲國家一起養」政策，讓年輕朋友敢婚、願生、樂養。

子女 馬英九 試管嬰兒

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