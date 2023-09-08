快訊

遭爆住5千萬豪宅 高虹安今公布男友租約與匯款紀錄

力積電黃崇仁：假如我是台積電董座 美國投資案我會採拖延戰術

影／出訪結束返國 蔡英文：感謝史瓦帝尼長期支持台灣

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
蔡英文總統（中）今天下午搭乘專機返抵國門，並在國賓門接受接機人員獻花。記者季相儒／攝影
蔡英文總統（中）今天下午搭乘專機返抵國門，並在國賓門接受接機人員獻花。記者季相儒／攝影

蔡英文總統本周二率團出訪非洲友邦史瓦帝尼，展開為期四天的「邦誼同慶、合作永續」之旅，並於今天下午結束行程返國，蔡英文總統在下機後發表簡短談話時表示台灣挑戰很多，但越挫越勇，感謝史瓦帝尼王國長期支持台灣國際參與，未來我們會更團結、勇敢，促進區域以及全球的繁榮發展。

蔡英文總統今天下午搭乘專機返抵國門，並在國賓門接受接機人員獻花，隨後發表返國談話，蔡英文表示經過4天的行程，在史瓦帝尼落實了同慶兩國邦誼，以及促進永續合作的兩大出訪目標。在當地見證台灣和史瓦帝尼的情誼，是建立在互惠合作，更是立基於相互扶持，不論是在醫療、農業、青年教育或是職業訓練、婦女培力等項目，兩國都有豐富的合作結果。

蔡英文指出這次隨團出訪的高雄市長陳其邁，代表高雄市，和史瓦帝尼的首都姆巴巴內市簽訂姊妹市協定，未來雙方不僅會推動青年交流，也會針對雙語教育和師資，進行更多合作。

蔡英文強調透過這次出訪，台灣再次向世界展現，即便台灣面臨艱難的國際處境，但依然選擇腳踏實地的和各國交朋友，用真誠和堅定做外交。台灣的挑戰很多，但會越挫越勇，反而更有韌性也越來越勇敢。而這份勇敢是因為有來自好朋友的支持。

蔡英文最後表示感謝史瓦帝尼王國長期支持台灣的國際參與，為台灣發聲，台灣有能力也願意為世界做出更多貢獻，未來台灣會更團結、勇敢，在全球關注的議題上扮演更積極的角色，跟所有的國際夥伴共同促進區域以及全球的繁榮發展。

蔡英文總統（左三）從史瓦帝尼返台，強調即便台灣面臨艱難的國際處境，但會越挫越勇。記者季相儒／攝影
蔡英文總統（左三）從史瓦帝尼返台，強調即便台灣面臨艱難的國際處境，但會越挫越勇。記者季相儒／攝影
蔡英文總統（中）感謝史瓦帝尼王國長期支持台灣的國際參與，為台灣發聲，台灣有能力也願意為世界做出更多貢獻。記者季相儒／攝影
蔡英文總統（中）感謝史瓦帝尼王國長期支持台灣的國際參與，為台灣發聲，台灣有能力也願意為世界做出更多貢獻。記者季相儒／攝影

蔡英文 史瓦帝尼

延伸閱讀

結束史瓦帝尼行程返台 蔡總統：台灣有能力為世界做更多貢獻

客座評論：台灣對非洲外交的最大困難

基本工資漲？藍批蔡三萬元承諾跳票 沒院版最低工資法

再嗆超思蛋案 朱立倫：賴清德可接受公帑這樣花的？

相關新聞

遭爆住5千萬豪宅 高虹安今公布男友租約與匯款紀錄

新竹市長高虹安近日被爆出入住新竹公園對面的高檔豪宅「回建築」，每戶要價5千萬元，也被網友影射是由建商提供而入住，話題持續...

竹縣府爆收賄案 王婉諭：楊文科是不是跟建商水乳交融

新竹縣府工務處長江良淵涉嫌因竹北天坑案收賄，昨檢調大動作搜索新竹縣府，更傳住處搜出大批現金，時代力量立委王婉諭怒批新竹縣...

宜蘭綠營立委參選人拋勞工政見 併年資、訂颱風假給薪

民進黨宜蘭區域立法委員陳俊宇今天提出勞工政見，共有5項：各類社會保險合併計算年資、政府負勞保最終給付責任、興建宜蘭勞工育...

批中央民生政策失靈 朱立倫：民眾需要公平正義

國民黨主席朱立倫今天陪同國民黨立委參選人葉元之，前往板橋浮洲福德宮參拜。朱立倫致詞批評，國內雞蛋供應不足，民進黨政府說不...

影／出訪結束返國 蔡英文：感謝史瓦帝尼長期支持台灣

蔡英文總統本周二率團出訪非洲友邦史瓦帝尼，展開為期四天的「邦誼同慶、合作永續」之旅，並於今天下午結束行程返國，蔡英文總統...

結束史瓦帝尼行程返台 蔡總統：台灣有能力為世界做更多貢獻

總統蔡英文今天結束史瓦帝尼行程返台時表示，台灣再次向世界展現，即便面臨艱難的國際處境，仍用真誠和堅定做外交；台灣有能力也...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦