影／出訪結束返國 蔡英文：感謝史瓦帝尼長期支持台灣

蔡英文總統本周二率團出訪非洲友邦史瓦帝尼，展開為期四天的「邦誼同慶、合作永續」之旅，並於今天下午結束行程返國，蔡英文總統在下機後發表簡短談話時表示台灣挑戰很多，但越挫越勇，感謝史瓦帝尼王國長期支持台灣國際參與，未來我們會更團結、勇敢，促進區域以及全球的繁榮發展。

蔡英文總統今天下午搭乘專機返抵國門，並在國賓門接受接機人員獻花，隨後發表返國談話，蔡英文表示經過4天的行程，在史瓦帝尼落實了同慶兩國邦誼，以及促進永續合作的兩大出訪目標。在當地見證台灣和史瓦帝尼的情誼，是建立在互惠合作，更是立基於相互扶持，不論是在醫療、農業、青年教育或是職業訓練、婦女培力等項目，兩國都有豐富的合作結果。

蔡英文指出這次隨團出訪的高雄市長陳其邁，代表高雄市，和史瓦帝尼的首都姆巴巴內市簽訂姊妹市協定，未來雙方不僅會推動青年交流，也會針對雙語教育和師資，進行更多合作。

蔡英文強調透過這次出訪，台灣再次向世界展現，即便台灣面臨艱難的國際處境，但依然選擇腳踏實地的和各國交朋友，用真誠和堅定做外交。台灣的挑戰很多，但會越挫越勇，反而更有韌性也越來越勇敢。而這份勇敢是因為有來自好朋友的支持。