擔心陸挖我邦交國？蔡英文：現有邦交國情況都算穩定

蔡英文總統出訪非洲友邦史瓦帝尼，在當地與媒體茶敘，媒體詢問是否擔心中國持續影響我邦交國，以及總統是否有機會到歐洲進行訪問？蔡總統表示，現有邦交國情況都算穩定，尤其史瓦帝尼一直是台灣最堅實的友邦，這幾天大家也見證台史兩國堅實的友邦關係。

蔡總統說，她也感謝史國邀約參加雙55慶典，讓她在卸任之前能再度來訪，見證兩國合作的成果和進展。例如，昨日去參觀的史京醫院，5年前來的時候還是工地，現在已經是一個醫療團隊展現高效率的進駐所在，她很高興能跟友邦好朋友相互幫助。

蔡總統指出，這幾年，台灣的國際能見度確實大幅增加，國際社會支持台灣的力道也大幅增強，世界各國的共識也非常清楚，對維持台海的和平穩定有高度共識。台灣已經被國際社會普遍認為是穩定可靠、值得信任的夥伴。台灣的良善力量不僅受到國際政要的認同，更是深入國際社會公眾的心中，而這些都是大家共同努力的成果。

至於任內是否還有出訪的計畫？蔡總統則認為，有需要、對台灣好，有合適的機會就去，但也不會為了去而去。